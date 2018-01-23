نحوه عملکرد درباره پروازهای چارتری غلط است/سواحل آزادسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد حشمتی در جمع خبرنگاران با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با حقوق عامه گفت:طبق قانون،موضوعات مرتبط با حقوق عامه بر عهده دادستانی قرار گرفته و به موضوعاتی از جمله مسایل محیط زیستی رسیدگی می‌کند.

وی افزود: دادستان های ما ۴۰۰مورد رسیدگی به نقض حقوق عامه در امور اراضی و محیط زیستی را رسیدگی کرده و اقدام عملی انجام دادند.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: موارد حقوق عامه احصا شده است. بیشترین مصادیق در حوزه اراضی طبیعی و محیط زیست است.

حشمتی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون اساسی، اهمیت و حیطه حقوق عامه برشمرده شده است.

حشمتی در ادامه و با اشاره به کمبود آب در کشور گفت:مدیریت خوبی در چند سال اخیر در کشور نداشتیم که این مسأله منجر به بهره برداری های بی رویه از منابع آبی شده است. گزارش هایی داشتیم مبنی بر نشست زمین که تنها به علت بهره برداری های غیرمجاز است

وی افزود: در همین راستا چند صد حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شد.

حشمتی به وضعیت بنزین ها اشاره و تصریح کرد: در برخی آزمایشها، بنزین موجود از کیفیت خوبی برخوردار نبود که این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر ۸۰درصد آلودگی در کلان شهرها به نوع سوخت برمی گردد.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه به وضعیت جنگل ها اشاره و تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بازدیدهای سرزده از جنگل‌ها انجام شده است.

وی در ادامه‌ افزود: موضوع آزادسازی سواحل هم در دستور کار است چرا که برخی، از سواحل استفاده خصوصی می کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه تولید خودروهای بی‌کیفیت باعث آلودگی هوا و افزایش مرگ و میر شده است دادستان برای ایمنی و استانداردسازی خودرو چه اقدامی انجام داده است، افزود: سال گذشته پیگیری و تأکید کردیم و با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرسازی و این موضوع را مطرح کرده‌ایم.

وی گفت: بعد از حادثه پلاسکو اعلام کردیم ایمن‌ سازی باید در سطح شهرها و پاساژها و مراکز عمومی انجام شود، البته خیلی از ساختمان‌ها وجود دارد که هنوز ایمن نیستند و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم. درباره خودروهای فرسوده و کارخانه‌ها نیز همین‌گونه است البته دادن حکم توقف کار کارخانه‌ها آسان است؛ اما در وضعیت کنونی چاره کار نیست. ما همه در حال تلاش برای فعال بودن اقتصاد کشور هستیم و امیدواریم که در این‌باره اقدام اساسی صورت گیرد.

ورود حقوقی دادستانی کل به حادثه سانچی

حشمتی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دررابطه با ورود مسئولان قضایی به حادثه سانچی گفت: در این باره دادستان کل کشور به بنده حکمی داده‌اند تا بررسی‌هایی را انجام دهم که طی آن با وزارت خارجه، مسئولین نفت‌کش و کارشناسان مربوطه جلساتی برگزار شد. البته در موضوع حادثه سانچی ورود کردیم که این موضوع بیشتر در مورد ابعاد حقوقی به ویژه از نظر حقوق خانواده‌ها، مثل حقوق، بیمه، مزایا و دیه بود که آن را بررسی و دنبال کردیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در رابطه با اصل حادثه این موضوع در آب‌های بین‌المللی چین اتفاق افتاده است که در این حادثه ابعاد مختلف آن توسط کارشناسان بررسی می‌شود؛ اما جزئیات دقیق‌تر را منتظر هستیم تا با خواندن محتویات جعبه سیاه اعلام کنیم تا ابعاد مختلف آن روشن شود و این موضوع در آینده مشخص می‌شود.

نحوه عملکرد درباره پروازهای چارتری غلط است

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به پروازهای چارتری گفت: این نحوه عملکرد غلط است و باید درست اجرا شود، به وزیر اقتصاد در مورد کسانی که در خانه بلیت می‌فروشند و مالیات نمی‌دهند نامه نوشتیم که این مهم باید بررسی شود.

وزارت کشور و نمایندگان مجلس مخالف اجرای طرح ممنوعیت قلیان بودند

محمد جواد حشمتی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دادستانی تهران هر از گاهی فرصت ها و ضرب الاجل هایی را برای مقابله با عرضه عمومی قلیان مطرح می‌کند اما بعد از مدتی این طرح به دست فراموشی سپرده می شود، آخرین وضعیت‌طرح منع عرضه قلیان به کجا رسید؟ گفت: قانونی در سال ۸۵ در این خصوص داریم. برخی دادستان ها در برخی استان ها هم‌ با قاطعیت اجرا کردند و در برخی‌شهرها هم‌ قاطعیتی وجود ندارد.

وی افزود: دادستانی کل به این مسأله ورود کرده است. اما نمایندگان مجلس به خاطر حوزه های انتخابیه خود به این مسأله ورود کردند و مساعدت هایی خواستند. اما وزارت کشور و نمایندگان مجلس مخالف اجرای این طرح بودند.

معاون دادستان‌کل‌کشور تصریح کرد: دادستانی موظف است به وظیفه قانونی خود عمل کند. نمایندگان مجلس هم گویا استفساریه ای دادند که مشکلی برای عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها سنتی‌ندارند.

دادستانی به مسئله نسل کشی پرندگان مهاجر درفریدون کنار ورود کرده است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص نسل کشی پرندگان مهاجر در شمال کشور گفت: دادستانی به این مسأله ورود کرده است. به ویژه در فریدونکنار که مسأله چند وجه دارد ورود جدی تر شده است. علاوه بر این مسأله به موضوع صید بی رویه هم‌ورود کردیم.