  1. استانها
  2. تهران
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران خبر داد؛

تشکیل ۲۲ کمیته در ستاد دهه فجر استان تهران

تشکیل ۲۲ کمیته در ستاد دهه فجر استان تهران

تهران- رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران در هفتمین جلسه شورای اداری استان تهران از تشکیل ۲۲ کمیته در ستاد دهه فجر استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین جلسه شورای اداری استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی متشکل از مدیران و روسای ادارات است و باید با هماهنگی تمام ظرفیت ها را در مسیر انقلاب پیش ببریم.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران اضافه کرد: تقارن آغاز دهه فجر با فاطمیه یک فرصت است، چرا که انقلاب ما فاطمی است و باید از این فرصت جهت ترویج فرهنگ فاطمی و تبیین مبانی انقلاب بهره بگیریم.

وی از تشکیل ۲۲ کمیته در ستاد دهه فجر استان تهران خبر داد و گفت: برنامه های کلیدی در کل استان صورت خواهد گرفت و با ۱۲ بهمن و ورود امام(ره) به ایران اسلامی آغاز خواهد شد، حرکت امام پیامبرگونه و الهی بود.

محمودی ادامه داد: ۱۲ بهمن ماه روز بزرگی است که باید از آن به نحو احسن تجلیل شود، محوری ترین مراسم در استان تهران ساعت ۹ صبح در مرقد مطهر حضرت امام و گلباران مکان جلوس حضرت امام خواهد بود.

وی با بیان این که مراسم متعددی در شهرستان ها برگزار می شود، اضافه کرد: ۱۲ بهمن روز پنجشنبه و فرصت خوبی برای برگزاری اردوهای خانوادگی برای مرقد مطهر حضرت امام است.

محمودی از برگزاری میهمانی لاله ها خبر داد و افزود: ما مدیون شهدا هستیم و میهمانی لاله ها بهانه است، که به خودمان یادآوری کنیم که در چه جایگاهی قرار داریم، مراسم اصلی تهران در بهشت زهرا در عصر ۱۹ بهمن و برای اقلیت های دینی در گلزار آشوریان اسلامشهر است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بر نورافشانی و تکبیر روز ۲۲ بهمن تاکید کرد و افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن تیر خلاص ملت ایران بر قلب استکبار است و مردم دست ردی بر مزدوران استکبار خواهند زد، تا دشمن بداند ملت از اصول خود در دفاع از نظام اسلامی و انقلاب فارغ از جناح بندی ها و خطوط سیاسی کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به توهین به پرچم جمهوری اسلامی از شهرداری ها خواست پیرو پویش مردمی پرچم به تزئین شهرها بپردازند.

محمودی گفت: مردم ما شایسته خدمت هستند و اگر کوتاهی کنیم، باید در محکمه الهی پاسخگو باشیم.

کد مطلب 4207666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه