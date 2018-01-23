به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین جلسه شورای اداری استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی متشکل از مدیران و روسای ادارات است و باید با هماهنگی تمام ظرفیت ها را در مسیر انقلاب پیش ببریم.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران اضافه کرد: تقارن آغاز دهه فجر با فاطمیه یک فرصت است، چرا که انقلاب ما فاطمی است و باید از این فرصت جهت ترویج فرهنگ فاطمی و تبیین مبانی انقلاب بهره بگیریم.

وی از تشکیل ۲۲ کمیته در ستاد دهه فجر استان تهران خبر داد و گفت: برنامه های کلیدی در کل استان صورت خواهد گرفت و با ۱۲ بهمن و ورود امام(ره) به ایران اسلامی آغاز خواهد شد، حرکت امام پیامبرگونه و الهی بود.

محمودی ادامه داد: ۱۲ بهمن ماه روز بزرگی است که باید از آن به نحو احسن تجلیل شود، محوری ترین مراسم در استان تهران ساعت ۹ صبح در مرقد مطهر حضرت امام و گلباران مکان جلوس حضرت امام خواهد بود.

وی با بیان این که مراسم متعددی در شهرستان ها برگزار می شود، اضافه کرد: ۱۲ بهمن روز پنجشنبه و فرصت خوبی برای برگزاری اردوهای خانوادگی برای مرقد مطهر حضرت امام است.

محمودی از برگزاری میهمانی لاله ها خبر داد و افزود: ما مدیون شهدا هستیم و میهمانی لاله ها بهانه است، که به خودمان یادآوری کنیم که در چه جایگاهی قرار داریم، مراسم اصلی تهران در بهشت زهرا در عصر ۱۹ بهمن و برای اقلیت های دینی در گلزار آشوریان اسلامشهر است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بر نورافشانی و تکبیر روز ۲۲ بهمن تاکید کرد و افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن تیر خلاص ملت ایران بر قلب استکبار است و مردم دست ردی بر مزدوران استکبار خواهند زد، تا دشمن بداند ملت از اصول خود در دفاع از نظام اسلامی و انقلاب فارغ از جناح بندی ها و خطوط سیاسی کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به توهین به پرچم جمهوری اسلامی از شهرداری ها خواست پیرو پویش مردمی پرچم به تزئین شهرها بپردازند.

محمودی گفت: مردم ما شایسته خدمت هستند و اگر کوتاهی کنیم، باید در محکمه الهی پاسخگو باشیم.