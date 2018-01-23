خوسف میزبان جشنواره شعر فجر /اختتامیه جشنواره مطبوعات ۱۷ اسفند

مصطفی شفاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره شعر فجر خراسان‌جنوبی گفت: تاکنون ۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره شعر فجر خراسان‌جنوبی ارسال شده است.

سرپرست اداره فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: این ۳۰۰ اثر از ۱۲۰ شاعر خراسان‌جنوبی بوده است و سایر شاعران و علاقمندان به شعر و ادب نیز تا روز ۶ بهمن فرصت دارند در این جشنواره شرکت کنند.

شفاهی اظهار کرد: علاقمندان به حوزه شعر و ادب می‌تواند با ۵ اثر در جشنواره شعر فجر خراسان جنوبی‌شرکت کند.

وی با اشاره به اینکه اشعار می‌توانند کلاسیک، سپید و یا نیمایی باشند، بیان کرد: موضوع جشنواره آزاد است و اشعار می‌توانند در هر قالب شعری شناخته شده باشند.

سرپرست اداره فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی ادامه داد: اشعار باید در قالب فایل word به همراه مشخصات کامل به دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوسف و یا از طریق ایمیل دبیرخانه به آدرس ایمیل Ershadkhusf@gmail.com ارسال کنند.

شفاهی افزود: جشنواره روز ۱۸ بهمن ماه در شهر شعر و ادب خوسف برگزار می‌شود و مهمان ویژه‌ای نیز در اختتامیه جشنواره خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ اسفندماه نیز جشنواره مطبوعات خراسان جنوبی برگزار می‌شود، یادآور شد: حدود ۳۵۰ اثر به این جشنواره ارسال شده است.