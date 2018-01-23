قم دارای یک سهمیه در مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تلاش دو و میدانی کاران قمی برای کسب سهمیه حضور در تیم ملی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا به میزبانی تهران سرانجام بسته شد و نتیجه نهایی کسب یک سهمیه در ترکیب تیم ۴ در ۴۰۰ متر مردان ایران برای دو و میدانی استان قم بود.

پس از این که مسابقات انتخابی تیم ملی در مواد مختلف به انجام رسید ۲ دو و میدانی کار قمی شامل رضا ملک پور در ماده ۴ در ۴۰۰ متر و محمد حسین اسکندری در ماده پرتاب وزنه سهمیه مشروط حضور در تیم ملی را کسب کردند به طوری که باید در یک مسابقه انتخابی نهایی با حضور برترین‌های آن ماده شرکت می‌کردند.

به همین منظور رضا ملک‌پور دو و میدانی کار قمی که در مواد ۴۰۰ متر و ۴۰۰ متر با مانع تخصص دارد برای دور انتخابی نهایی ۴ در ۴۰۰ متر گزینش شد و در این مسابقات انتخابی در ارومیه روی پیست رفت و توانست جواز حضور در ترکیب تیم ملی را به دست بیاورد.

این در حالی است که ملک پور این سهمیه را به طور مشترک با ۵ نفر دیگر به دست آورده که ۴ نفر از جمع این ۶ نفر، دوندگان فیکس تیم ۴ در ۴۰۰ متر ایران خواهند بود و ۲ دو و میدانی کار نیز به صورت ذخیره در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت.

محمد حسین اسکندری پرتابگر قمی اما در دور انتخابی نهایی ناکام شد و در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی در مسابقات داخل سالن آسیا از رسیدن به این موفقیت بازماند به طوری که در مسابقه انتخابی پایانی در حالی که از بین ۳ پرتابگر، ۲ نفر ملی پوش می‌شدند، اسکندری نفر سوم شد و پایانی تلخ در این مرحله داشت.

این در حالی است که اسکندری در مسابقات اصلی انتخابی تیم ملی در مجموعه آفتاب انقلاب، موفق شد مقام دوم را کسب کند و باید از همین طریق جواز حضور در تیم ملی را کسب می‌کرد اما در اقدامی عجیب از سوی فدراسیون دو و میدانی، صلاح دانسته شد که نفر چهارم انتخابی، فیکس تیم ملی شوند و نفرات اول تا سوم وارد انتخابی دوم و نهایی شوند.

بدین ترتیب تیم ملی دو و میدانی ایران ترکیب خود را در مسابقات داخل سالن آسیا شناخته است که رضا ملک‌پور جوان از استان قم در تیم ملی حضور دارد و این مسابقات اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود.