نخستین کارت حافظه میکرو اس دی ۵۱۲ گیگابایتی عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت انگلیسی Integral Memory اعلام کرده نخستین محموله کارت های حافظه میکرو اس دی ۵۱۲ گیگابایتی را بارگیری می کند. به این ترتیب کاربران به زودی می توانند یک حافظه نیم ترابایتی را در فضایی به انداز یک ناخن با خود حمل کنند.

بالاترین سرعت انتقال اطلاعات این کارت۸۰ مگابایت برثانیه(MB/s) است که البته در مقایسه با نمونه های موجود چندان سریع نیست اما برای اپلیکیشن هایی که ویدئو ۴K ثبت می کنند، کافی است.

این کارت حافظه در ماه فوریه عرضه می شود. هرچند قیمت آن مشخص نشده و معلوم نیست در بازارهای خارج انگلیس نیز عرضه خواهد شد یا خیر. البته به گفته کارشناسان چنین کارتی ارزان نخواهد بود.