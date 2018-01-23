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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

سرپرست دانشگاه آزاد واحد شهرضا منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد واحد شهرضا منصوب شد

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی فرید نعیمی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:

«بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

رئیس دانشگاه آزاد در نامه ای از زحمات و تلاش های علی شریف زاده رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا قدردانی کرد.

کد مطلب 4207701

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