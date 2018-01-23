سرپرست دانشگاه آزاد واحد شهرضا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:

«بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

رئیس دانشگاه آزاد در نامه ای از زحمات و تلاش های علی شریف زاده رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا قدردانی کرد.