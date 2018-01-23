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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

هتل کپسولی ژاپن به سونا مجهز شد

هتل کپسولی ژاپن به سونا مجهز شد

ژاپنی ها که به طراحی خانه ها و هتل های بسیار کوچک و کپسولی شهرت دارند، برای افزایش جذابیت آنها سونای خشک را هم به این مجموعه ها اضافه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک شرکت ژاپنی به نام Schemata Architects به تازگی کار نوسازی یک هتل کپسولی قدیمی را به پایان رسانده و یک سونای خشک وارد شده از فنلاند را به هتل مذکور اضافه کرده است.

این هتل که دو – سی نام دارد در توکیو واقع است و ساکنان آن از این پس قبل از ورود به اتاق کپسول مانند و کوچک خود برای استراحت می توانند یک ساعتی را در سونا سپری کنند.

ابعاد اتاق های کوچک و کپسولی این هتل ۱.۱ در ۲.۲ در ۱.۱ متر است و چیزی فراتر از یک تخت خواب و یک تلویزیون در آنها وجود ندارد. عدم راحتی زیاد و نگرانی از کاهش مسافران این هتل باعث شد تا مدیران آن به فکر اضافه کردن سونا به این مجموعه بیفتند.

سونای این هتل مجهز به یک دوش حمام آب سرد برای افزایش نشاط و راحتی مسافران نیز هست. روند کاهش دمای آب این دوش به طور خودکار و بر اساس دمای بدن فرد کاربر تنظیم می شود. حداقل هزینه اقامت در این هتل و استفاده از امکانات آن ۱۷ دلار به ازای هر شب حضور است.

کد مطلب 4207711

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