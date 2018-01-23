استان البرز ۳۱ بلای طبیعی را در دل خود جای داده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در دومین همایش مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری که صبح سه شنبه در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، با اشاره به اینکه رویکرد آموزشی در این دسته از همایش ها به موجب ارتقای سطح آمادگی مردم و مسئولان مد نظر قرار دارد، اظهار کرد: استان البرز از ۳۱ نوع بالایای طبیعی بخش عمده این حوادث را در خود جای داده که ریزش بهمن، سیل و زلزله از جمله این موارد است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش قدرت مقابله با بحران در مواقع بروز حوادث مختلف، افزود: آموزش، توانمندی همگان در جهت مقابله با بحران را افزایش داده و سبب می شود با کمترین مشکل در این مسیر رو به رو شویم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تشریح عملکرد این اداره در وقوع دو زلزله اخیر استان و بیان اهمیت مقوله آموزش در این بخش، خاطرنشان کرد: آموزش، پیش بینی و پیشگیری سه مقوله مهم در مدیریت بحران محسوب می شود از طرفی باید به این نکته نیز اشاره کرد که آموزش و پیشگیری ارتباطی متقابل با یکدیگر دارند.

مهرور با بیان اینکه اغلب شهرستان های استان البرز با مشکل سیلاب دست و پنجه نرم می کنند، پیرو وقوع سیل گذشته یک نفر جان خود را از دست داد، گفت: عدم فرا گیری آموزش های ارائه شده سبب شد این فرد پیرو به وقوع پیوستن سیل سال گذشته جان خود را از دست دهد.

وی به عدم همکاری مردمی که در حاشیه رودخانه اسکان داشتند را یکی از مشکلات مهم برشمرد و تصریح کرد: عملیات عمرانی در خصوص پیشگیری از حوادث احتمالی پیرامون سیلاب های باید با وقت و برمانه ریزی دقیقی صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در ادامه اتخاذ تمهیدات مدیریتی، عمرانی، بهره گیری از مشاوران آگاه و متخصص در حوزه کنترل سیلاب های شهری در استان البرز را از جمله عوامل موثر برشمرد و تاکید کرد: باید زیرساخت های شهری به گونه ای طراحی شود که توان مقابله با این دسته از مسائل را داشته باشد.