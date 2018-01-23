رونمایی از پورتال جدید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رویا شهبازی در نشست رونمایی پورتال الکترونیکی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اظهار داشت: حدود یک ماه است که برای ایجاد پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی در حال کار هستیم. جلسات مختلفی طی این یک ماه با حضور مدیرکل، معاونین، روسای ادارات و کارشناسان برگزار شد.

وی اضافه کرد: اهداف ایجاد وب سایت جدید شامل بالا بردن سطوح دسترسی و آگاهی عمومی و تخصصی مخاطبین و همچنین نمایش داده‌های موجود در سایت اداره کل بر اساس محوریت مخاطبین و ساختارهای اداره کل، دسته بندی و تقسیم بندی اطلاعات موجود در سایت و اضافه شدن استعلام‌های مردمی و غیره بود. همچنین بخشی برای نمایش فعالیت‌های همکاران اداره کل برای اطلاع عموم مردم در این سایت اضافه شده است.

شهبازی با اشاره به موارد جدید اضافه شده به سایت اداره کل تصریح کرد: موارد جدید اضافه شده در این سایت شامل لینک‌های مخاطب محور، استعلام‌های مردمی همانند اصالت کالا، خبرنامه، ارسال پیامک و غیره است. همچنین برای هر یک از مخاطبین استعلام‌ها را به صورت فیلتر شده با فرمت‌های مختلف در سایت قرار دادیم. در این سایت جدید می‌توان خبرنامه را با فرمت‌های قابل چاپ دریافت و برای سایرین ارسال کرد.