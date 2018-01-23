به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، به گفته آکسفام که یک گروه خیریه است، حدود ۸۲ درصد ثروتی که سال گذشته تولید شد در اختیار یک درصد از متمول ترین افراد جهان قرار گرفت درحالی که درآمد ۵۰ درصد جمعیت فقیرتر جهان اصلا بالا نرفت.

آکسفام گفت که این ارقام - که منتقدان آن را زیر سوال برده اند - نشانگر ناکامی سیستماتیک است.

این موسسه فرار مالیاتی، نفوذ شرکت ها در سیاستگذاری، فرسایش حقوق کارگران و کاهش مخارج دولت ها را علت این شکاف فزاینده دانسته است.

آکسفام در پنج سال گذشته گزارش های مشابهی تولید کرده است. این گروه در سال ۲۰۱۷ حساب کرده بود که ثروت هشت نفری که از نظر دارایی در صدر قرار می گیرند معادل ثروت ۵۰ درصد جمعیت فقیرتر جهان است.

آکسفام گفت که امسال دارایی های ۴۲ نفر اول در فهرست ثروتمندترین ها، به اندازه ۵۰ درصد جمعیت فقیرتر جهان است. این گروه همچنین ارقام سال پیش را اصلاح کرد و گفت دارایی ۶۱ نفر از ثروتمندترین ها برابر نیم فقیرتر جهان است.

این گروه می گوید که روند «نابرابری فزاینده» همچنان ادامه دارد.

«غیرقابل قبول»

مارک گلدرینگ رئیس آکسفام گفت که اصلاح دایمی ارقام، منعکس کننده این واقعیت است که گزارش متکی بر «بهترین اطلاعات موجود در زمان تهیه است.»

او گفت: «با این حال اگر به آن نگاه کنید، می بینید که این میزان نابرابری غیرقابل قبول است.»

گزارش آکسفام همزمان با شروع مجمع اقتصاد جهانی در مرکز سیاحتی داووس در سوئیس منتشر می شود. این کنفرانس سالانه بسیاری از سیاستمداران و رهبران بخش مالی را جذب می کند.

موضوع نابرابری معمولا در صدر دستور کار مباحثات داووس قرار دارد اما آقای گلدرینگ گفت که موضع گیری های سرسختانه در مورد مقابله با فقر به سرعت «زایل می شود.»

این موسسه خواستار بازنگری در مدل های کسب و کار است و استدلال می کند که اشتباه است که شرکت ها به حداکثر رساندن سود سهامدار را به جای اثرگذاری وسیع تر اجتماعی در اولویت قرار می دهند.

آکسفام می گوید نظر ۷۰ هزار نفر در ده کشور را بررسی کرده و بخش خیلی بزرگی از آنها (۷۲ درصد) می گویند خواهان «رسیدگی فوری دولت هایشان به شکاف درآمد میان فقیر و غنی» هستند.

اما مارک لیتلوود، مدیر کل یک اندیشکده بازار آزاد به نام «موسسه امور اقتصادی»، گفت که آکسفام «به جای فقرا به ثروتمندان اشتغال خاطر دارد.»

او افزود: «مالیات بیشتر و توزیع ثروت کمکی به فقرا نمی کند. افراد ثروتمندتر همچنین مالیات سنگینی می پردازند - کاهش ثروت آنها باعث توزیع ثروت نخواهد شد، آن را نابود خواهد کرد که به نفع هیچ کس نیست.»

سم دومیتریو رئیس بخش تحقیقات در یک اندیشکده دیگر بازار آزاد - موسسه آدام اسمیت - هم نظر مشابهی دارد. او گفت که آمارهای نابرابری آکسفام «همیشه تصویر غلطی ترسیم می کند.»

او می گوید«در عالم واقع، نابرابری در سطح جهان طی چند دهه اخیر به شدت افت کرده.»

«درحالی که چین، هند و ویتنام اصلاحات نئولیبرال را برای اعمال حق مالکیت به اجرا گذاشته اند، مقررات را کاهش و رقابت را افزایش داده اند، فقیرترین های جهان شاهد افزایش شدید حقوق بوده اند که به توزیع عادلانه تر درآمد در جهان منجر شده. »

گزارش آکسفام بر داده های فوربز و «داده های ثروت جهانی کردیت سوئیس» استوار است که توزیع ثروت جهانی را از سال ۲۰۰۰ به این طرف ارائه می کنند.