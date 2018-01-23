آوارگی ۱۲۶ هزار سوری از آغاز حمله نظامی ترکیه به «عفرین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، استفان دوگاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت: از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون در شهر عفرین سوریه بیش از ۱۲۶ هزار تن آواره شده و بیش از ۳۰۰ هزار تن در معرض آوارگی قرار دارند.

وی در ادامه افزود: ما تماسهای خود را برای حل و فصل اوضاع در منطقه آغاز کرده ایم چرا که ۶۰ درصد ساکنان عفرین به کمک نیاز دارند.

این مسئول سازمان ملل تاکید کرد: طرفهای درگیر باید از غیر نظامیان حمایت کرده و به قوانین بین المللی احترام بگذارند.

ارتش ترکیه آغاز حمله نظامی خود را با نام شاخه زیتون در تاریخ ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) علیه کردها در شهر عفرین واقع در شمال سوریه اعلام کرد. این حمله نظامی باعث کشته شدن غیر نظامیان و ویران شدن منازل آنها در این شهر شده است.