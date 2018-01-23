فعالان اقتصادی مازندران علاقمند به همکاری با نروژ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نوروزی صبح سه شنبه در نشست با سفیر نروژ در ساری، ظرفیت های مازندران را در زمینه همکاری های اقتصادی مطلوب دانست و افزود : محورهای همکاری های بین دو کشور نروژ و ایران در نشست با سفیر نروژ بررسی شد.

وی بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشور های دیگر تاکید کرد و ادامه داد: مازندران با توجه به قابلیت های فراوان در زمینه های همکاری های اقتصادی وتجاری همواره خواستار افزایش روابط در این زمینه با کشورهای مختلف است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه مازندران ظرفیت های استان را در بخش کشاورزی و آبزی پروری از محور های مهم افزایش روابط اقتصادی خواند و یادآور شد: تلاش های عملی برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی انجام می شود.

نوروزی تسهیل در ایجاد ارتباط بین تجار دو کشور را خواستار شد و بیان داشت: فعالان اقتصادی مازندران علاقمند به همکاری با نروژ در زمینه های مشترک هستند که امیدواریم این زمینه ها به صورت مناسب فراهم شود .

نوروزی ابراز امیدواری کرد: ظرفیت های خوب اقتصادی و گردشگری مازندران توسط سفیر نروژ به خوبی به تجار نروژی انتقال داده شود تا زمینه گسترش همکاری ها تسهیل شود.