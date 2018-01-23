به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهان صبح سهشنبه پس از شورای آموزشوپرورش و در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به حضور بیش از یک هزار و ۳۰۰دانشآموز دختر و پسر استان سمنان در المپیادهای علمی، تأکید کرد: ۳۲۷ نفر از این تعداد در المپیاد زیستشناسی، ۳۲۶نفر در رشته ادبیات، ۲۳۲نفر در شیمی، ۱۲۷ نفر در رشته فیزیک، ۱۱۲نفر در شته ریاضی، ۵۲ نفر در نجوم و ۵۲ نفر در کامپیوتر نمایندگان شهرستانهای خود در سطح استانی المپیادهای علمی سال جاری هستند.
وی بابیان اینکه تنها ۴۳۰ دانشآموز استان سمنان در رشتههای غیر آزمایشگاهی و ریاضی در دور دوم المپیادهای علمی حضور خواهند یافت، افزود: بیشترین فراوانی با ۹۳۴دانشآموز متعلق به رشتههای آزمایشگاهی و ریاضی است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان درباره نحوه برگزاری المپیادهای علمی دانشآموزی کشور گفت: این رقابتها ویژه دانشآموزان پایه دهم و یازدهم در دو بخش دختران و پسران طی مراحل شهرستانی و انتخابی استان، کشوری و نهایی برگزار میشود.
جهان ابراز کرد: دومین مرحله المپیادهای علمی در اردیبهشت ۹۷ برگزار میشود و برگزیدگان در دور نهایی همزمان با مرداد سال آتی باهم به رقابت میپردازند تا درنهایت نخبگان المپیادی کشوری شناسایی شوند.
وی افزود: در سال گذشته چهار دانشآموز از استان سمنان موفق به کسب رتبههای برتر در رشتههای مختلف علمی شدند که نشان از استعدادهای خوب این استان درزمینهٔ المپیادهای علمی، دانشآموزی دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان هدف از برگزاری این المپیادها را محک علمی و ارتقای داشتههای دانش آموزان دانست و تأکید کرد: همه تلاش برگزارکنندگان این المپیادها ارتقای علمی و کشف استعدادهای برتر در سطح مدارس کشور است.
جهان با بیان اینکه رقابت های علمی همواره مورد استقبال ۱۱۰ هزار دانش آموز استان سمنان بوده است، تاکید کرد: از لحاظ کیفیت آموزش و سرانه تحصیلی خوشبختانه این استان در وضعیت خوبی قرار دارد.
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