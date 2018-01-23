«محمد سلیمی» به سمت مدیرگروه محافل قرآنی رادیو قرآن منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ابوالقاسمی مدیر شبکه رادیویی قرآن، روز دوشنبه دوم بهمن ماه طی حکمی «محمد سلیمی» را به سمت مدیرگروه محافل قرآنی رادیو قرآن منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای محمد سلیمی

نظر به تجارب مفیدجنابعالی درحوزه مدیریت رسانه و کارشناسی تلاوت بدینوسیله به سمت مدیر گروه محافل قرآنی رادیو قرآن با گرایش پشتیبانی تلاوت های شبکه و ثبت و ضبط محافل شامل کلیه مکان های اجرای تلاوت منصوب می شوید .

اهم وظایف این مسئولیت عبارت است از :

ـ تولید هدفمند در راستای غنی سازی آرشیو تلاوت با تولید دوره های تلاوت ماندگار ترتیل ، تحقیق و تامین تلاوت از قاریان ممتاز جهان اسلام

ـ ارتقاء کمی و کیفی آرشیو تلاوت و توسعه کاربردی نرم افزار بانک جامع تلاوت

ـ تولید تلاوت تحقیق مجلسی در قالب ضبط محافل ملی و بین المللی

ـ پالایش سیستم آوا در راستای بهینه سازی پخش تلاوت های فاخر و درجه یک

ـ تدوین آیین نامه ها در حوزه تولید و پخش تلاوت

ـ ایجاد همگرایی بین تمامی قراء ممتاز و قاریان خوشخوان کشور

جا دارد از تلاش های ارزنده جناب آقای محمودرضا ذکاوت در طول تصدی این مسئولیت تقدیر نمایم. برای هردوی شما از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات خدمت به ثقلین گرامی را خواستارم.

احمد ابوالقاسمی

مدیر رادیو قرآن