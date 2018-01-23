بازگشت فوتبالیست مشهور و ربطش به بستنی/ قرارداد میلیاردی روی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که برخی مربیان لیگ برتری تلاش زیادی کرده‌اند تا به جوانان میدان بیشتری دهند و راه را برای پیشرفت آنها فراهم کنند و پا به سن گذاشته‌ها را روی نیمکت بنشانند، دست های پشت پرده در یک تیم مشهور قویتر از تصمیم سرمربی عمل کرد و یک نیمکت نشین را فیکس کرد!

این تیم لیگ برتری که روزهای خوبی را نداشت با میدان دادن به یک جوان شرایط خوبی پیدا کرد و توانست به موقعیت خوبی هم در جدول دست پیدا کند که نقش آن بازیکن جوان در این موفقیت بسیار پررنگ بود اما زمانی که تعدادی از هواداران مقابل بازیکن پا به سن گذاشته اقدام به تشویق این جوان کردند، خبر نداشتند که مقدمات نیمکت نشینی او را فراهم کرده اند.

ناراحتی بازیکن پا به سن گذاشته از این تشویق ها و فشار نیمکت نشینی های پرتعداد و البته مهمتر از همه قرارداد میلیاردی با یک شرکت لبنی برای تبلیغ بستنی، سبب شد از همان زمان پروژه نیمکت نشین کردن بازیکن جوان کلید بخورد.

فعالیت های عجیب در فضای مجازی و حاشیه سازی برای بازیکن جوان و راه انداختن جنگ های روانی بالاخره کار خودش را کرد و بازیکن جوان در ناباوری اهالی فوتبال به نیمکت پیچ شد تا بازیکن پابه سن گذاشته فیکس شود.

در مورد این بازیکن گفته می شود اگر بازی نمی کرد و به نیمکت نشینی اش ادامه می داد ضرر میلیاردی متوجه او و یکی از دوستان نزدیکش می شد که از قرارداد با یک شرکت لبنی سود خوبی می بردند. آن شرکت هم اجرایی شدن قرارداد را به بازی کردن بازیکن مشهور منوط کرده بود. برای همین وی تلاش کرد به هر روشی که می شود بازی کند تا قرارداد میلیاردی روی هوا نرود.

* رضا خسروی