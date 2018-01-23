اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین هفته از این مسابقات روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. براساس اعلام سازمان لیگ اسامی محرومان حضور در این هفته به شرح زیر است:
* عزیز معبودی حقیقی (گسترش فولاد تبریز)
* سعید آقایی ( سپاهان اصفهان)
* امید سام کن (سپیدرود رشت)
* امیرحسین صالحی (سیاه جامگان مشهد)
* جورجی گولسیانی (ذوب آهن اصفهان)
* اکبر صادقی بدیع (پدیده مشهد)
* علی قلی زاده (سایپا)
* فرشاد احمدزاده ، وحید امیری (پرسپولیس)
* حجت حق وردی (پیکان)
* یونس دلفی، حسن سلطانی مهر (تدارکات) (استقلال خوزستان)
* محمدرضا مهاجری (پدیده مشهد)
بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال محرومیت از حضور در مسابقه به معنای محرومیت از حضور در محوطه پیرامون زمین مسابقه، نیمکت، ورود به رختکن، میکسدزون ورزشگاه و حضور در نشست های خبری قبل و بعد از مسابقه است.
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