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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر مشخص شد

اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر مشخص شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان از حضور در هفته بیست و یکم هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین هفته از این مسابقات روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. براساس اعلام سازمان لیگ اسامی محرومان حضور در این هفته به شرح زیر است: 

* عزیز معبودی حقیقی (گسترش فولاد تبریز)
* سعید آقایی ( سپاهان اصفهان)
* امید سام کن (سپیدرود رشت)
* امیرحسین صالحی (سیاه جامگان مشهد)
* جورجی گولسیانی (ذوب آهن اصفهان)
* اکبر صادقی بدیع (پدیده مشهد)
* علی قلی زاده (سایپا)
* فرشاد احمدزاده ، وحید امیری (پرسپولیس)
* حجت حق وردی (پیکان)
* یونس دلفی، حسن سلطانی مهر (تدارکات) (استقلال خوزستان)
* محمدرضا مهاجری (پدیده مشهد)

بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال محرومیت از حضور در مسابقه به معنای ‏محرومیت از حضور در محوطه پیرامون زمین مسابقه، نیمکت، ورود به رختکن، میکسدزون ورزشگاه و حضور در نشست ‏های خبری قبل و بعد از مسابقه است.‏

کد مطلب 4207751

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