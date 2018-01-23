اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین هفته از این مسابقات روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. براساس اعلام سازمان لیگ اسامی محرومان حضور در این هفته به شرح زیر است:

* عزیز معبودی حقیقی (گسترش فولاد تبریز)

* سعید آقایی ( سپاهان اصفهان)

* امید سام کن (سپیدرود رشت)

* امیرحسین صالحی (سیاه جامگان مشهد)

* جورجی گولسیانی (ذوب آهن اصفهان)

* اکبر صادقی بدیع (پدیده مشهد)

* علی قلی زاده (سایپا)

* فرشاد احمدزاده ، وحید امیری (پرسپولیس)

* حجت حق وردی (پیکان)

* یونس دلفی، حسن سلطانی مهر (تدارکات) (استقلال خوزستان)

* محمدرضا مهاجری (پدیده مشهد)

بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال محرومیت از حضور در مسابقه به معنای ‏محرومیت از حضور در محوطه پیرامون زمین مسابقه، نیمکت، ورود به رختکن، میکسدزون ورزشگاه و حضور در نشست ‏های خبری قبل و بعد از مسابقه است.‏