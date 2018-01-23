۱۳۸ نمایشنامه با موضوع امام خمینی (ع) در دسترس هنرمندان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس کمساری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله اظهار داشت: یک سال پیش زمانی که صحبت از برگزاری جشنواره تئاتر با موضوع زندگی امام داشتیم نخستین سوال تعجب انگیز همه این بود که چگونه می توان جشنواره‌ای با عنوان تئاتر روح الله برگزار کرد.

وی افزود: در واقع این موضوع که ما دیر به فکر برگزاری چنین جشنواره ای افتادیم کم لطفی درباره شخصی است که در عصر ما کامل ترین انسان از هر جهت بود، انسانی که همانند او در این عصر یا زمان‌های گذشته یافت نمی شود.

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در اصفهان با بیان اینکه امروز با همت هنرمندان جوان غیور و پیشکسوتان تئاتر و نمایشنامه نویسی اصفهان این امر محقق شده است، ابراز داشت: با برگزاری این جشنواره به همگان ثابت شد که می توان درباره امام نمایشنامه نوشت، با این زبان تاثیرگذار از گفتمان و اندیشه امام سخن گفت و با زبان جذاب تئاتر این اندیشه را به جامعه رساند.

جشنواره تئاتر روح الله به نام هنرمندان اصفهان ثبت می شود

وی با بیان اینکه افتخار برگزاری این جشنواره به نام هنرمندان اصفهان و مردم آن ثبت شده و ماندگار خواهد ماند، ابراز داشت: با وجود اینکه نخستین دوره این جشنواره به شکل استانی برگزار می‌شود در میان جشنواره های خاص جایگاه خود را یافته است به نوعی که با استقبال خوب هنرمندان از این جشنواره ۱۳۸ نمایشنامه و ۸۴ اثر تئاتر با موضوع خاص امام خمینی (ره) را در اختیار داریم.

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با بیان اینکه از شاخصه های مهم این جشنواره هنری ترویجی گفتمان امام این است که رقابت ها توان با رفاقت و دوستی رقم خورده است، تاکید کرد: در بازبینی نمایش ها شاهد این موضوع بودیم که رقیب ها به یکدیگر در اجرا و صحنه آرایی کمک می کردند که این در کمتر جشنواره ای امکان پذیر شده است.

جشنواره تئاتر روح الله به نهاد خاصی وابستگی نداشت

وی با بیان اینکه حسن جشنواره بر این بود که به نهاد خاصی وابستگی نداشته و از سوی مراکز دولتی کمک دریافت نکردیم، ابراز داشت: با این سنگ بنا امیدواریم در سال‌های آینده جشنواره گسترده تری از نظر جغرافیایی به شکل ملی و با حضور همه هنردوستان برگزار شود.

کمساری در پایان با تبریک ایام ولادت حضرت زینب ابراز داشت: اگر امروز شهدایی مانند شهید حججی در کشور داریم آنها درس ایستادگی و استقامت را از ایشان آموخته‌اند، این روز را باید به افرادی که به دنبال عدالت و مبارزه با ظلم هستند تبریک بگوییم.