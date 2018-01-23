حرکت خزنده بیابان در نبود باران/پای خشکسالی بر گلوی البرز

مهدی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تاثیر کاهش نزولات جوی در توسعه و افزایش اراضی بیابانی در استان، اظهار کرد: بیابان زایی یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در جهان کنونی محسوب می شود که عوامل محیطی و انسانی در پیدایش آن ‌نقش بسزایی دارند.

وی کاهش بارش برف و باران، تبخیر بالای آب، تغییر اقلیم و در نهایت افزایش فرسایش بادی را از جمله عوامل محیطی در پیدایش و گسترش اراضی بیابانی بیان کرد و افزود: برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی همچنین فشار بیش از حد بر خاک از جمله عوامل انسانی موثر در این امر محسوب می شود.

کاهش بارندگی در البرز کم آب

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز چرای بیش از حد دام در عرصه های طبیعی، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، آلودگی آب های زیر زمینی از طریق پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی را از دیگر عوامل توسعه اراضی بیابانی دانست و گفت: نباید در بحث افزایش وسعت اراضی بیابانی؛ انتقال حوزه های آب همچنین کاهش حق آبه های محیط زیستی و منابع طبیعی را نادیده گرفت.

فتحی همچنین با تاکید بر اینکه شرایط هیدورژئیکی تحمیل شده به منطقه به صورت غیر طبیعی و طبیعی یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش اراضی بیابانی است، گفت: بدون شک کاهش نزولات جوی در سال جاری در کنار تمام مسائل یاد شده سبب خواهد شد رویه افزایش اراضی بیابانی در استان البرز شدت پیدا کند.

وی همچنین خشکسالی را تهدیدی جدی بر روند افزایشی بیابان ها در ایران از جمله استان البرز که با بحران کمبود منابع آبی مواجه است، برشمرد و تاکید کرد: بدون شک ساخت و سازهای بی رویه، بستر بیابانی شدن اراضی را بیش از گذشته محقق می سازد.

مساحت اراضی بیابانی استان البرز ۴۲ هزار هکتار است

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز مساحت اراضی بیابانی استان را بیش از ۴۲ هزار هکتار اعلام کرد و یادآور شد: عمده این اراضی در دو شهرستان اشتهارد و نظرآباد واقع شده که عمدتا کانون های ریزگرد در استان نیز به شمار می آیند.



وی در ادامه بر نقش مهم مشارکت مردمی در جهت کاهش و احیای اراضی بیابانی اشاره کرد و افزود: افزایش سطح فرهنگ عمومی، بهره گیری از توان و ظرفیت های مردمی همچنین ترویج فرهنگ صحیح مصرف از منابع آبی سطحی و زیر زمینی اقدامی موثر در جهت کاهش اراضی بیابانی خواهد بود.