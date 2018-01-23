به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاتبی ظهر سهشنبه در نشست شورای آموزشوپرورش دامغان به میزبانی سالن شهید علیآبادی این شهرستان ضمن بیان اینکه دامغان با کمبود ۱۵ کلاس درس فنی حرفهای و کاردانش مواجه است، ابراز داشت: با توجه به آمار بیکاری افراد فاقد مهارت در جامعه، برنامههای آموزشی دولت بهویژه در سال های پایانی دبیرستان بر مهارتآموزی دانش آموزان سوق دادهشده است.
وی بابیان اینکه ۵۰ درصد دانشآموز دامغانی در سال تحصیلی آینده جذب رشته های فنی و حرفهای و کاردانش خواهند شد، افزود: با توجه به این اقبال خوب دانش آموزان از هنرستان ها پیشبینی ۸۰ کلاس درس شده است اما امکانات آموزشی این شهرستان برای این رشد ناکافی خواهد بود.
رییس اداره آموزشوپرورش دامغان ضمن بیان اینکه علاوه بر کمبود فضای آموزشی با نبود نیروی آموزشی متخصص نیز مواجه هستیم، ابراز داشت: بازنشسته شدن نیروهای موجود و عدم بهکارگیری نیروهای جدید از دیگر مشکلات آموزشی در بخش هنرستانهای دامغان محسوب میشود.
کاتبی در ادامه تصریح کرد: با افزوده شدن دانش آموزان در مقاطع فنی حرفهای و کاردانش با مشکلاتی نظیر عدم تخصیص بودجه کافی، تامین مواد مصرفی ویژه آموزش، نبود تجهیزات بهروز مواجه هستیم که باید برای رفع آن چاره ای تدبیر شود.
وی افزود: بی شک تامین سرانه آموزشی، کلاس درس و امکانات بهروز بهتنهایی برای آموزشوپرورش میسر نیست و در این مسیر نیازمند کمک خیران به عنوان بازوان آموزشوپرورش و از سوی دیگر همکاری و تعامل دانشگاهها و مراکز آموزشی و برخی شرکت ها نیز به منظور توسعه و تجهیز مدارس دامغان هستیم.
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