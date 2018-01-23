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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

رئیس پلیس راه استان همدان:

انفجار خودروی نیسان در آزادراه همدان ساوه راننده رابه کام مرگ برد

انفجار خودروی نیسان در آزادراه همدان ساوه راننده رابه کام مرگ برد

همدان - رئیس پلیس راه استان همدان گفت: انفجار خودروی نیسان در آزاد راه همدان ساوه راننده را به کام مرگ برد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ رضا عزیزی عنوان کرد: این سانحه ساعت ۷ صبح امروز در کیلومتر ۳۵ آزاد راه همدان - ساوه رخ داد.

سرهنگ عزیزی گفت: یک دستگاه وانت نیسان با بار مرکبات در آزادراه همدان - ساوه درحال حرکت بوده که به علت خواب آلودگی راننده، خودرو از مسیر اصلی خارج و وارد آب راه کنار جاده می شود.

وی گفت: فرد سرنشین خودرو که بیدار بود به سرعت خود را بیرون کشیده و آسیب جدی ندیده ولی راننده در داخل خودرو می ماند.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود: با توجه به گازسوز بودن خودرو، وسیله نقلیه پس از وقوع سانحه منفجر شده و تا پیش از رسیدن خودروهای امدادی، راننده در آتش می سوزد.

عزیزی گفت: شدت انفجار و آتش سوزی موجب شده که چهره راننده غیر قابل تشخیص باشد و همچنین بخش زیادی از خودرو به علت حریق از بین رفته است.

کد مطلب 4207775

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