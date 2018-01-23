انفجار خودروی نیسان در آزادراه همدان ساوه راننده رابه کام مرگ برد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ رضا عزیزی عنوان کرد: این سانحه ساعت ۷ صبح امروز در کیلومتر ۳۵ آزاد راه همدان - ساوه رخ داد.

سرهنگ عزیزی گفت: یک دستگاه وانت نیسان با بار مرکبات در آزادراه همدان - ساوه درحال حرکت بوده که به علت خواب آلودگی راننده، خودرو از مسیر اصلی خارج و وارد آب راه کنار جاده می شود.

وی گفت: فرد سرنشین خودرو که بیدار بود به سرعت خود را بیرون کشیده و آسیب جدی ندیده ولی راننده در داخل خودرو می ماند.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود: با توجه به گازسوز بودن خودرو، وسیله نقلیه پس از وقوع سانحه منفجر شده و تا پیش از رسیدن خودروهای امدادی، راننده در آتش می سوزد.

عزیزی گفت: شدت انفجار و آتش سوزی موجب شده که چهره راننده غیر قابل تشخیص باشد و همچنین بخش زیادی از خودرو به علت حریق از بین رفته است.