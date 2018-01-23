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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

درگیری موافقان و مخالفان حمله ترکیه به عفرین در فرودگاه هانوفر

درگیری موافقان و مخالفان حمله ترکیه به عفرین در فرودگاه هانوفر

فرودگاه هانوور آلمان صحنه درگیری موافقان و مخالفان حمله ارتش ترکیه به شمالی سوریه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دست‌کم ۱۸۰ نفر از هواداران دولت ترکیه و کردها در ترمینال B فرودگاه هانوفر با هم درگیر شدند.

روزنامه دیلی صباح ترکیه با مخابره این خبر از حمله هواداران حزب منحله کارگران کردستان (پ ک ک) به شهروندان ترک در فرودگاه هانوفر گزارش داده است.

این واقعه در شرایطی رخ داد که در داخل شهر هانوفر هم تظاهراتی در همین ارتباط برگزار شد که البته مسالمت‌آمیز بود.

دیگر شهرهای آلمان هم صحنه تجمعات مشابهی بودند. روز یکشنبه هم افراد ناشناس به یکی از مساجد ترک‌ها در شهر «کسل» حمله کرده بودند. در «نوردراین وست‌فالن» هم افراد ناشناس پنجره یکی از مساجد ترک‌تبارها را شکستند.

یکی از سخنگویان پلیس آلمان هم اعلام کرد که این حملات در شهرهای مختلف به اقدامات ترکیه در شمال سوریه ارتباط دارد.

کد مطلب 4207784
عبدالحمید بیاتی

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