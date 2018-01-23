۲۹ خودروی لوکس در گمرک نوشهر توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم یوسفی نژاد پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از گمرک نوشهر، سوء استفاده از کارتهای بازرگانی را از جمله چالشهای بیان کرد و گفت: ۲۴۰ میلیارد تومان تخلف مالیاتی از طریق سامانه جامع گمرکی در نوشهر شناسایی شده است و از ۱۲ شرکتی که مورد بررسی قرار داریم، ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی مالیات بر درآمد کشف شده است.

وی افزود: بیشتر واردات کالاهای این شرکت ها از سال ۸۹ تا ۹۳ بوده است و برخی از این خودروها از طریق گمرکات نوشهر وارد شده است.

یوسفی نژاد، برخورد با دانه درشت ها و تخلفات اقتصادی را لازم دانست و گفت: تاکنون ۲۹ دستگاه خودرو لوکس به دلیل بدهی مالیاتی توقیف شدند و ۱۸ دستگاه توسط دولت ضبط شده است.

وی رصد کارت های بازرگانی اجاره ای را از جمله اقدامات برشمرد و گفت: برای برخورد با کارت های بازرگانی اجاره ای تلاش های خوبی صورت گرفته است و این کارت ها رصد می شود.

یوسفی نژاد به برخی تخلفات صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه برای شاطر و نانوا در نوشهر نیز کارت بازرگانی صادر شده که تخلف به شمار می رود.

مدیرکل گمرکات مازندران گفت: شرکت های بازرگانی صوری از جمله چالش ها و مشکلات به شمار می رود و گمرک استان در زمینه شناسایی این شرکت ها تلاش های خوبی انجام داده است زیرا این شرکت ها مالیاتی های زیادی به دولت بدهی دارند.