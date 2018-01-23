شناسایی ۱۲۵ هزار بیمار مبتلا به دیابت در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی دیابت، در حالی که تعداد بیماران دیابتی در سال ۲۰۰۰ میلادی کمتر از ۲۰۰ میلیون نفر بوده‌است؛ این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۳۸۲ میلیون نفر رسیده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ میلیون بیمار دیابتی در دنیا وجود داشته باشد و تا سال ۲۰۳۵ نیز این تعداد به رقم ۵۹۲ میلیون نفر برسد.

کارشناس بیماری دیابت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این موضوع افزود: از هر ۲۰ ایرانی یک نفر به دیابت مبتلاست و نیمی از این تعداد نمی‌دانند که دیابت دارند.

عفت هادی زاده گفت: هر ۱۰ ثانیه یک نفر در جهان به دلیل نداشتن آگاهی از دیابت و روش کنترل آن، جان خود را از دست می‌دهد و هر ۳۰ ثانیه یک نفر در جهان به همین علت، پای خود را از دست می‌دهد.

او گفت: دیابت یا بیماری قند یک اختلال سوخت و سازی در بدن است که در آن بدن توانایی تولید هورمون انسولین را از دست می دهد یا در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد.

وی افزود: نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون به کمک سازوکارهای مختلف است.

هادی زاده در ادامه دو نوع اصلی دیابت را معرفی کرد و توضیح داد: در دیابت نوع یک، تخریب سلول‌های بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو، مقاومت پیش رونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود؛ در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند.

کارشناس بیماری دیابت دانشگاه با تاکید بر این موضوع که در دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می‌یابد، گفت: وقتی افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد، سبب تخریب رگ‌های بسیار ریز در بدن می‌شود که می‌تواند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کند.

وی دیابت را با افزایش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی دارای ارتباطی مستقیم عنوان کرد و ادامه داد: غربالگری و تشخیص زودرس این بیماری در افراد با ریسک بالا می‌تواند در پیشگیری از این عوارض مؤثر باشد.

این کارشناس بیماری دیابت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت و گسترش خدمات برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری استان، ۱۲۵ هزار بیمار مبتلا به دیابت (بیمار قدیم و جدید) شناسایی و تحت مراقبت پزشک خانواده قرار گرفتند، در حالی که تعداد بیماران شناسایی شده قبل از اجرای این طرح حدود ۲۰ هزار نفر و تنها در مناطق روستایی بوده است.

یک فراخوان برای سلامتی بیشتر

هادی زاده با بیان اینکه انتظار می رود که حدود ۲۰۰ هزار بیمار مبتلا به دیابت در استان وجود داشته باشد، افزود: از آنجا که بیماری دیابت ممکن است مدت ها بدون علامت باشد و فرد متوجه بیماری خود نشود و زمانی بیماری تشخیص داده شود که عوارض بیماری در فرد نمایان شده است، برای تشخیص به موقع و جلوگیری از بروز عوارض و همچنین کاهش هزینه های درمان، از تمامی هم استانی ها در فارس که سن آنها ۳۰ سال و بیشتر است و تاکنون برای دریافت خدمات رایگان غربالگری به پزشک خانواده خود مراجعه نداشته اند، دعوت می شود در نخستین فرصت به پزشک خانواده خود مراجعه داشته باشند.

راه اندازی نرم افزار سفیر سلامت برای علاقه مندان به سلامتی

نرم افزار جامع آموزش و اطلاع رسانی «سفیر سلامت» برای استفاده در تلفن های همراه، راه اندازی شد.

کارشناس آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: خودمراقبتی با حفظ و ارتقای سلامت فرد و خانواده‌ او، سبب افزایش کیفیت زندگی و کاهش بروز بیماری‌ها می شود که برای اشاعه این فرهنگ در خانواده‌های ایرانی، یک نفر از هر خانواده به عنوان سفیر سلامت انتخاب و آموزش داده می شود.

بهنام لشگرآرا افزود: برای برقراری ارتباط مداوم با سفیران سلامت، نرم افزار تلفن همراه جامع آموزش و اطلاع رسانی سفیران سلامت به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و از سوی گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، محتوای آموزشی و مقالات بهداشتی آن به صورت روزانه بارگذاری می شود.