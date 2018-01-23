افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۳۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۶۷۰ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۵۱۷ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۲۹۳ و هر یورو با ۲۱۲ ریال رشد ۴۴ هزار و ۹۷۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۳۸ هزار و ۱۳۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۶۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۲ ریال، روپیه هند ۵۷۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۹۸۶ ریال، دینار کویت ۱۲۱ هزار و ۸۶۵ ریال، صد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۶ ریال، صد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۱۰۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۶۹۱ ریال، ریال عمان ۹۵ هزار و ۳۷۱ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۴۶ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۸ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۶۹۱ ریال، روبل روسیه ۶۴۹ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۷۵ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۷۶ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۹۶ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۷۷۹ ریال، دینار بحرین ۹۷ هزار و ۵۲۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۸۳۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۴۸ ریال تعیین شد.

نرخ صد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۱۰ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۲۱۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۷۳۰ ریال، صد بات تایلند ۱۱۵ هزار و ۲۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۳۳۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۵۱ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۳۳۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۴۲۶ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۵۵۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۵۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۶۷۲ ریال ارزشگذاری شد.