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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

بانک مرکزی اعلام کرد؛

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادلاتی

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادلاتی

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۲ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۴ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ ۳ارز دیگر نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۳۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۶۷۰ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۵۱۷ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۲۹۳ و هر یورو با ۲۱۲ ریال رشد ۴۴ هزار و ۹۷۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۳۸ هزار و ۱۳۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۶۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۲ ریال، روپیه هند ۵۷۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۹۸۶ ریال، دینار کویت ۱۲۱ هزار و ۸۶۵ ریال، صد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۶ ریال، صد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۱۰۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۶۹۱ ریال، ریال عمان ۹۵ هزار و ۳۷۱ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۴۶ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۸ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۶۹۱ ریال، روبل روسیه ۶۴۹ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۷۵ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۷۶ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۹۶ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۷۷۹ ریال، دینار بحرین ۹۷ هزار و ۵۲۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۸۳۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۴۸ ریال تعیین شد.

نرخ صد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۱۰ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۲۱۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۷۳۰ ریال، صد بات تایلند ۱۱۵ هزار و ۲۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۳۳۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۵۱ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۳۳۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۴۲۶ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۵۵۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۵۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۶۷۲ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4207790

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