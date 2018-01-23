بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی کشور از امروز با اعزام اولین کاروان از زوج های دانشجو کار خود را آغاز کرد.

این مراسم در قالب بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی(همسفرتابهشت) از امروز سوم بهمن ماه تا پایان سال جاری به میزبانی مشهدالرضا(ع) برگزار می شود.

بر اساس این گزارش از میان ۱۶ کاروان در نظر گرفته شده جهت تشرف زوج های دانشجو، برنامه های تدارک دیده شده برای پنج کاروان اول، به صورت ویژه خواهد بود.

طبق اعلام ستاد ازدواج دانشجویی کشور، شرکت کنندگان در این کاروان ها ضمن بهره مندی از هدایا و جوایز، از مزایای ویژه همچون غذای متبرک حضرت رضا(ع) نیز برخوردار می شوند.

حدود هشت هزار زوج دانشجو که در مراسم سال گذشته ثبت نام کرده و موفق به تشرف نشده اند و سه هزار زوجی که سال گذشته ثبت نام کرده اما مدارکشان تایید نشده است، می توانند تاپایان بهمن ماه با ارائه مدارک خود به دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها و انتخاب کاروان به مشهدمقدس مشرف شوند.