نشست «فهم سیستمی دستگاه فلسفی شیخ اشراق»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «فهم سیستمی دستگاه فلسفی شیخ اشراق» با حضور حجت الاسلام علی امینی نژاد مدرس حوزه علمیه و عضو مجمع عالی حکمت اسلامی برپا می شود.

این نشست پنج شنبه ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مشهد، مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.