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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

در مشهد؛

نشست «فهم سیستمی دستگاه فلسفی شیخ اشراق»برگزار می شود

نشست «فهم سیستمی دستگاه فلسفی شیخ اشراق»برگزار می شود

نشست «فهم سیستمی دستگاه فلسفی شیخ اشراق» در مجمع عالی حکمت اسلامی در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «فهم سیستمی دستگاه فلسفی شیخ اشراق» با حضور حجت الاسلام علی امینی نژاد مدرس حوزه علمیه و عضو مجمع عالی حکمت اسلامی برپا می شود.

این نشست پنج شنبه ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مشهد، مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 4207812
سارا فرجی

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