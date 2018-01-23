به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر شیرجه باشگاههای کشور به میزبانی استخر قهرمانی آزادی پیگیری میشود.
این رقابتها در دو مرحله به صورت نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد.
مرحله دوم این رقالتها نیز پنجشنبه ۲۶ بهمن برگزار میشود تا تکلیف تیمهای برتر مشخص شود.
هر مرحله از این مسابقات در چهار جلسه و سه رشته یک متر تخته ، سه متر تخته و سکو پیگیری میشود که تعداد حرکات رقابتها براساس قوانین مسابقات آزاد FINA (فقط ۱۴ سال و به بالا) است.
در هر رشته علاوه بر رده سنی ۱۴ سال و به بالا گروه سنی ۱۲ و ۱۳ سال نیز میتوانند در مسابقات لیگ شرکت کنند.
کرمانشاه، شهرداری تبریز، مرکزی، شیراز، نفت تهران، گیلان و تهران هفت تیم حاضر در این دوره از رقابتها هستند.
شهنام نظرپور ملی پوش کرمانشاهی شیرجه ایران نیز در لیگ برتر امسال حضور دارد.
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