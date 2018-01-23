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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

شهنام نظرپور ملی پوش کرمانشاهی شیرجه در لیگ برتر رقابت می‌کند

شهنام نظرپور ملی پوش کرمانشاهی شیرجه در لیگ برتر رقابت می‌کند

کرمانشاه- شهنام نظرپور ملی پوش کرمانشاهی شیرجه در لیگ برتر رقابت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر شیرجه باشگاه‌های کشور به میزبانی استخر قهرمانی آزادی پیگیری می‌شود.

  این رقابت‌ها در دو مرحله به صورت نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد.

مرحله دوم این رقالت‌ها نیز پنجشنبه ۲۶ بهمن برگزار می‌شود تا تکلیف تیم‌های برتر مشخص شود.

هر مرحله از این مسابقات در چهار جلسه و سه رشته یک متر تخته ، سه متر تخته و سکو پیگیری می‌شود که تعداد حرکات رقابت‌ها براساس قوانین مسابقات آزاد FINA (فقط ۱۴ سال و به بالا) است. 

در هر رشته علاوه بر رده سنی ۱۴ سال و به بالا گروه سنی ۱۲ و ۱۳ سال نیز می‌توانند در مسابقات لیگ شرکت کنند.

کرمانشاه، شهرداری تبریز، مرکزی، شیراز، نفت تهران، گیلان و تهران هفت تیم حاضر در این دوره از رقابت‌ها هستند.

شهنام نظرپور ملی پوش کرمانشاهی شیرجه ایران نیز  در لیگ برتر امسال حضور دارد.

کد مطلب 4207821

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