به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری در مراسم گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق کشور که مراسم معارفه خود و تودیع معاون سابق برق و انرژی وزارت نیرو هم بود، اظهار کرد: یکی از برنامه های مندر پُست جدید معاونت برق و انرژی، تک رقمی کردن تلفات در شبکه برق است. کما اینکه در سال ۹۳ با همه مدیران زیرمجموعه این معاونت بیعت کردیم تا تلفات را از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد برسانیم و می بینیم که الان این شاخص به ۱۰.۸ درصد کاهش یافته است.

وی از دیگر برنامه های خود در حوزه معاونت برق را ساماندهای اقتصاد برق و فضای کسب و کار و همچنین افزایش درآمدهای صنعت برق عنوان و افزود: به دنبال افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت از بخش خصوصی و افزایش تبادلات انرژی با کشورهای همسایه هستیم.

معاون برق وانرژی وزارت نیرو با تأکید بر تلاش برای رسیدن به حذف خامومشی های ناشی از کمبود تولید برق گفت: اگر مشکل آب نداشته باشیم هیچ وقت نگران کمبود تولید برق نخواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه صنعت برق باید در خدمت محیط زیست باشد، ادامه داد: به همین منظور کاهش سهم سوخت های فسیلی در تولید برق را در برنامه های خود داریم.