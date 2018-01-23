سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت کیفی هوای ارومیه بر اساس شاخص AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است افزود: میزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۹۴ و سالم، ولی میزان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۱۰۷ و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس است.

موسوی با اشاره به اینکه امروز برای دومین روز متوالی کیفیت هوای ارومیه ناسالم برای گروه های سنی حساس است ادامه داد: با توجه به شرایط پایداری نسبی هوا در هفته آینده، برای شهرهای پر جمعیت استان افزایش آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی امسال تاکنون شهروندان در استان ۴۱ روز هوای پاک، ۲۴۰ روز هوای سالم، ۲۰ روز هوای ناسالم برای گروه های سنی حساس و شش روز ناسالم تجربه کرده اند.

وی اضافه کرد: از مردم ارومیه و شهرهای پرجمعیت استان درخواست می‌شود برای مقابله با افزایش آلاینده‌ها و حفظ سلامت افراد جامعه با رعایت الگوی مصرف سوخت از جمله کاهش میزان حرارت درون منازل و خاموش کردن شومینه ها، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، حذف ترددهای غیر ضروری در شهر و سوار کردن افراد هم مقصد در صورت وجود ظرفیت خودروی شخصی، به کاهش آلودگی کمک کنند.

موسوی ادامه داد: همچنین خاموشی موتورخانه‌ها در ساعات و ایام تعطیل و خودداری از هرگونه فعالیتی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود، مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری نیز می‌تواند در مدیریت کاهش آلودگی هوا چاره ساز باشد.