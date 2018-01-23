جلسات سخنرانی دهه فجر امسال به گفتگوی آزاد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای ستاد دهه فجر که در دفتر امام ‌جمعه مشهد برگزار شد خطاب به حاضران جلسه اظهار کرد: نوع عملکرد در مسئله بزرگداشت دهه فجر که موضوعی روشن است، برای شما نیازمند به تبیین ندارد.

وی افزود: توده ای از تجربیات در شما وجود دارد، به اوضاع و وضعیت روز واقف هستید و موقعیت زمان را در مواضع خاص درک‌ می کنید و دهه فجر در شعاع جنگ نرم نیازمند توضیح و تشریح نیست.

امام جمعه مشهد گفت: اگر حرکت ها و برنامه هایی مانند دهه فجر حساب شده باشد به نفع انقلاب تمام می شود و اگر نسنجیده عمل کنید ضربه می خوریم و ضرری که امسال می بینیم، بیش از گذشته خواهد بود.

وی ادامه داد: در این راستا، مجری یک سری برنامه ها، دولت است و مسئولان ‌نسبت به این برنامه ها دقت بیشتری کنند و امیدوارم مدیر ارشاد استان اجرای برخی از جشنواره ها با برنامه های خاصی که در مرکز صورت می گیرد را متوجه اقتضاعاتش شود. شاید جشنواره های موسیقی را در مشهد به کیفیت دیگر شهرها نتوان اجرا کرد.

علم الهدی تاکید کرد: در این جشنواره ها ممکن است جریان هایی بخواهند با چهره سازی نفود کنند و نمونه اش عنصر فتنه گری که اخیرا از خارج آمده و در تئاتر ایران شرکت کرده است. این شخص در خارج از کشور حرکت های وقیح انجام داده و این دلالت بر این دارد که دشمن برخی چهره سازی ها را انجام می دهد تا عده ای تحت عناوین هنری در مشهد روی کار بیایند که عناصری غیر ارزشی هستند و مدیرکل ارشاد به این مسئله توجه داشته باشد. برخی می خواهند عناصر ضد انقلابی را از مشهد چهره سازی کنند تا مجوزی برای حضور در جاهای دیگر پیدا کنند.

وی با بیان اینکه در دهه فجر بحث جشن ها مطرح می شود و این وحشت را داریم که برخی کارهای خلاف صورت گیرد و دشمن از این موقعیت بهره برداری کند گفت: دهه فجر امسال به این دلیل که وضعیت جامعه خاص و بحران‌ است، باید با همه ‌سال ها متفاوت باشد. در برنامه هایی که در نهادهای مختلف اجرا می شود، از تکرار جلوگیری شود و سخنرانی های یک طرفه موفق و موثر نیست.‌

امام جمعه مشهد ابراز کرد: امسال جلسات سخنرانی دهه فجر با برنامه ریزی به جلسات و گفتگوی آزاد مبدل شود تا هم اثرگذار باشد و این روش با استقبال زیادی روبرو می شود و حتی در محیط های بزرگ هم همین رویه صورت گیرد.

وی با اشاره به شبهاتی که اخیرا به قوه قضاییه وارد است گفت: در قوه قضاییه میز گرد تشکیل شود و سوال و جواب آزاد مطرح شود. اگر دهه فجر در قوه قضاییه به چند برنامه گفتگوی آزاد تبدیل شود در روحیه جامعه موثر خواهد بود.

علم الهدی تاکید کرد: ۴۰ سال از انقلاب می گذرد و دشمن می خواهد بگوید این انقلاب و اسلام ناکارآمد است، اما با همه مشکلات مبارزه کرده ایم و در دهه فجر به مسئله کارآمدی نظام تکیه می کنیم. کدام کشور و جریان حاکم و نظام حکومتی سابقه این را دارد که ۴۰ سال یک ملت را در میدان جنگ هدایت کند و در این مسیر امنیت حاکم باشد و رشد و توسعه اقتصادی رو به تصاعد باشد نه به تنازل.

وی تصریح کرد: این مسایل برای مردم تبیین شود و علاوه براین مدیریت خاص رهبر نیز باید در این مباحث مطرح شود. بایستی در دهه فجر امسال به صورت گسترده در موقعیت های نهادی خودمان به کارآمدی نظام تمرکز کنیم و این نکات در شهرستان ها نیز مورد تاکید قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور در سبزوار خاطرنشان کرد: در سبزوار فهمیدم‌ زمینه های انقلابی در شهرستان ها به مراتب بیشتر از مشهد است زیرا فرهنگ های بومی حاکم است و آثار انقلاب یک ‌مقدار زنده تر است. هرچه محیط بزرگتر است دشمن موفق تر و جریان های نفوذی دشمن در شهرستان ها نتوانستند مانند شهرهای بزرگ موفق عمل کنند.

وی تاکید کرد: آشوب های اخیر در دو سه شهر بزرگ اتفاق افتاد. فرهنگ اصیل در شهرستان ها بیشتر و ارزش های دینی قوی تر است و لذا دهه فجر در شهرستان ها، پررنگ تر باشد و از توسعه امکانات دشمن در شهرستان ها جلوگیری شود.