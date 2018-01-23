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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

انفجار سکوی نفتی در اوکلاهامای آمریکا

انفجار سکوی نفتی در اوکلاهامای آمریکا

وقوع انفجار در یک سکوی نفتی در اوکلاهامای آمریکا موجب مفقود شدن ۵ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، بدنبال انفجاری که در یک سکوی نفتی در اوکلاهامای آمریکا رخ داد ۵ نفر از کارکنان این سکو ناپدید شدند.

بر اساس اعلام کلانتر بخش «پیسبورگ» اوکلاهاما که این حادثه در آنجا رخ داده هر چند در این حادثه ۱۷ نفر نجات یافته اند اما ۵ نفر نیز مفقود شده اند که از سرنوشت آن ها اطلاعی در دست نیست.

از میان افراد نجات یافته نیز ۱۶ نفر هیچگونه جراحتی نداشته اند و یک نفر نیز با بالگرد به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته شاهدان عینی، محوطه این سکوی نفتی در حال سوختن است و صدای چند انفجار از آن به گوش رسیده است.

کد مطلب 4207856
عبدالحمید بیاتی

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