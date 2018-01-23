دوستان ایران از جایگاه ممتازی در دوران پسابرجام برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در «دیدار ویتالی ووک» وزیر صنایع جمهوری بلاروس با اشاره به دیدار خود با نخست وزیر بلاروس که چندی پیش در شهر سوچی روسیه انجام شد، ‌ خاطر نشان کرد: در این دیدار تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط و ارتقاء سطح همکاری های خود با بلاروس هیچ محدودیتی قائل نیست و در همه زمینه ها آمادگی همکاری دارد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جمهوری بلاروس در سیاست خارجی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ‌گفت: تهران و مینسک از روابط دو جانبه و همکاری های بین المللی خوبی برخوردار هستند و تبادل هیئت ها و سفرهای مسئولین دو کشور می تواند نقش تعیین کننده ای در توسعه مناسبات فیمابین داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه آمریکا و بخصوص رییس جمهور فعلی این کشور با فضاسازی و اعمال تحریم های جدید تلاش می کند مانع از توسعه همکاری های تهران با کشورهای دیگر شود اما خوشبختانه در حال حاضر شرایط بین المللی خوبی برای گسترش همکاری های ایران با سایر کشورها وجود دارد.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: با وجود آنکه تروریسم در منطقه ما فعال است و گروه های تروریستی در سوریه، عراق و برخی کشورهای دیگر فعالیت دارند، اما جمهوری اسلامی ایران با همکاری دوستان خود از جمله روسیه موفق شده است بسیاری از این مسائل را حل و فصل کند.

جهانگیری با بیان اینکه ایران و بلاروس از فرصت ها و زمینه های همکاری مناسبی برای توسعه مناسبات و ارتقاء سطح همکاری ها برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: دو کشور از ظرفیت های خوبی در صنعت برخوردار هستند و پیشنهاد همکاری مشترک در تولید کمباین و تراکتور ایده بسیار خوبی است و ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای خوب شرکت های داروسازی کشورمان، افزود: شرکت های داروسازی ایران دستاوردها و توفیقات خوبی در سالهای اخیر داشته اند به گونه ای که برخی از محصولات خود را به کشورهای اروپایی نیز صادر می کنند که در این زمینه آمادگی همکاری با بلاروس نیز وجود دارد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ایران و بلاروس از فرصت ها و ظرفیت های متعددی برای همکاری در بخش تکنولوژی های پیشرفته و صنایع نظامی برخوردار هستند که می توانند با استفاده از این فرصت ها سطح همکاری های خود را ارتقاء دهند.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر صنایع جمهوری بلاروس برای گسترش همکاری های نفتی دو کشور اظهار داشت: ایران از حضور شرکت های بلاروس برای سرمایه گذاری در بخش نفت و همکاری های مشترک در این بخش حمایت می کند.

جهانگیری از آمادگی ایران برای افزایش فروش نفت به بلاروس و تامین نیازهای نفتی این کشور خبر داد و گفت: در این زمینه لازم است توافقاتی در خصوص سازوکار مبادلات مالی انجام شود و ایران آمادگی دارد در چارچوب این توافق، نفت مورد نیاز بلاروس را تامین کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برگزاری جلسات و نشست های کمیسیون مشترک همکاری های ایران و بلاروس که در سطح وزرای دو کشور انجام می شود، تصریح کرد: انتظاری که از کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور وجود دارد این است که موانع پیش روی توسعه مناسبات را شناسایی و تدابیر لازم را برای حل این موانع اتخاذ کند تا با برطرف شدن هر چه سریعتر مشکلات فراروی توسعه مناسبات فیمابین، شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور باشیم.

وی با اشاره به برخی مشکلات و مسائل شرکت های ایرانی که در بلاروس سرمایه گذاری کرده اند خواستار توجه ویژه مسئولین بلاروس به این شرکت ها و تلاش در جهت حل مشکلات آنان شد.

وزیر صنایع جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با اشاره به همراهی یک هیأت بلند پایه سیاسی و اقتصادی در سفر خود به تهران، گفت: در این سفر در تلاش هستیم تا زمینه های همکاری های دو کشور را در بخش های مختلف از جمله بخش دارو، ‌ راه آهن، حمل و نقل الکترونیکی و تولید مشترک فعال تر کنیم.

ویتالی ووک تصریح کرد: در این سفر مذاکرات و توافقاتی با طرف ایرانی انجام داده ایم تا زمینه های جدیدی برای همکاری های دو کشور ایجاد کنیم و در همین چارچوب نقشه راهی برای توسعه مراودات و مبادلات تجاری تا سال ۲۰۲۰ تدوین خواهیم کرد.

وی با اشاره به بازدید خود از شرکت تراکتورسازی تبریز و انجام مذاکرات برای همکاری های مشترک گفت: بلاروس آمادگی دارد با ایران در تولید کمباین و تراکتور همکاری مشترک داشته باشد و تکنولوژی خود را به ایران منتقل کند.

وی همچنین از آمادگی جمهوری بلاروس برای صادرات محصولات غذایی و دامی و نیز همکاری های مشترک در زمینه های مختلف به ایران خبر داد و ضمن تبریک به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای ملت ایران آرزوی موفقیت کرد و خواستار ارتقاء سطح همکاری ها و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور شد.