  1. استانها
  2. ایلام
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام:

ابزار هنر باید برای مقابله با آسیب های اجتماعی بکارگیری شود

ابزار هنر باید برای مقابله با آسیب های اجتماعی بکارگیری شود

ایلام-جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام بر لزوم بکارگیری زبان و ابزار هنر برای مقابله با آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال شاکرمی روز سه شنبه در آیین گشایش نمایشگاه پوستر افزایش امید به زندگی اظهار کرد:  امروز دشمنان هجمه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف ازجمله فضای مجازی علیه باورها و ارزش‌های جوانان ایران اسلامی انجام می‌دهند.

وی افزود: معضل حاشیه نشینی یکی از مهم ترین مشکلات مبتلا به جامعه بوده که به بروز آسیب های اجتماعی دامن می زند.

جانشین سپاه امیالمومنین (ع) استان ایلام یاداور شد: نوع نگاه به این مقوله باید توسط مسئولان و کارشناسان تغییر و برنامه ریزی موشکافانه ای نبت به این مسائل داشته باشیم.

سرهنگ شاکرمی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و آشنایی نسل جوان با اثرات سوء آسیب‌های اجتماعی در مقابله با این مسائل بسیار تعیین کننده است.

وی اضافه کرد: حدود ۴۰ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گذشته و باید با بیان دستاوردها بتوانیم مردم را بیش از گذشته در جریان خدمات نظام قرار دهیم.

۴۰ پوستر در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ایلام در خصوص راهکارها و فعالیت‌های افزایش سطح امید زندگی در و بنرهای آموزشی به‌منظور آشنایی نسل جوان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

کد مطلب 4207863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها