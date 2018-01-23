ابزار هنر باید برای مقابله با آسیب های اجتماعی بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال شاکرمی روز سه شنبه در آیین گشایش نمایشگاه پوستر افزایش امید به زندگی اظهار کرد: امروز دشمنان هجمه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف ازجمله فضای مجازی علیه باورها و ارزش‌های جوانان ایران اسلامی انجام می‌دهند.

وی افزود: معضل حاشیه نشینی یکی از مهم ترین مشکلات مبتلا به جامعه بوده که به بروز آسیب های اجتماعی دامن می زند.

جانشین سپاه امیالمومنین (ع) استان ایلام یاداور شد: نوع نگاه به این مقوله باید توسط مسئولان و کارشناسان تغییر و برنامه ریزی موشکافانه ای نبت به این مسائل داشته باشیم.

سرهنگ شاکرمی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و آشنایی نسل جوان با اثرات سوء آسیب‌های اجتماعی در مقابله با این مسائل بسیار تعیین کننده است.

وی اضافه کرد: حدود ۴۰ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گذشته و باید با بیان دستاوردها بتوانیم مردم را بیش از گذشته در جریان خدمات نظام قرار دهیم.

۴۰ پوستر در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ایلام در خصوص راهکارها و فعالیت‌های افزایش سطح امید زندگی در و بنرهای آموزشی به‌منظور آشنایی نسل جوان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در معرض دید عموم قرار گرفته است.