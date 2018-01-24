گروه «کامنت» منحل نشده است/ تلاش برای رسیدن به تعریف جدید

نیما رمضان سرپرست گروه موسیقی «کامنت» درباره دلایل کم‌کاری این مجموعه طی ماه های اخیر به خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به تراکم بالای فعالیت نوازندگان طی ماه های گذشته هنوز نتوانستیم به طور کامل برنامه ای را برای کنسرت یا تولید ملودی تعریف کنیم. ما تصمیم داشتیم برای تهیه یک آلبوم نیز اقدام کنیم اما چون به نقطه مشترکی در این زمینه نرسیدیم فعلا این قضیه هم منتفی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به فضای به وجود آمده گروه «کامنت» منحل شده است؟ توضیح داد: هیچ تصمیمی برای انحلال گروه «کامنت» وجود ندارد، تنها موضوعی که در این میان مطرح است اینکه ما هنوز برای کارهای جدید در درون گروه تعریف جدیدی نداریم. چه بسا در آینده دوباره بتوانیم با رسیدن به یک نقطه مشترک فعالیت های جدیدی را به مخاطبان ارائه دهیم. به هر حال امیدوارم هرچه زودتر زمان مناسبی به وجود بیاید که ما بتوانیم در قالب گروه «کامنت» آثاری را تواید کنیم.

این نوازنده درباره کارهای جدید خود نیز گفت: پروژه های مختلفی را برای آینده برنامه ریزی کردم که هنوز قطعیت پیدا نکرده اما به زودی خود را برای شرکت در یک فستیوال آماده خواهم کرد که طی روزهای آینده اطلاعات آن در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

گروه موسیقی «کامنت» از جمله گروه‌های فعال موسیقی کشورمان است که بعد از دریافت مجوز فعالیت از دفتر موسیقی بعد از مدت ها آلبوم «رفته از دست» را منتشر کرد. در این گروه کیان پورتراب خواننده و ترانه سرا، نیما رمضان گیتار الکتریک، بردیا امیری درامز، اشکان آبرون کیبورد و آرین کشیشی گیتار باس به عنوان گروه اجرایی حضور دارند.