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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برگزاری ۸ همایش عفاف و حجاب در شهرستان های مختلف استان

برگزاری ۸ همایش عفاف و حجاب در شهرستان های مختلف استان

یاسوج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری ۸ همایش عفاف و حجاب در شهرستان های مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید برازش ظهر سه شنبه در نشست ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت و کاهش آسیب های اجتماعی استان افزود: همچنین برگزاری هشت برنامه محوری در حوزه آسیب های اجتماعی محقق شد.

برازش گفت: با هدف کاهش آسیب های اجتماعی، در قالب تفاهم نامه با امور اجتماعی استانداری ۵ محور برنامه تعریف شد و در بخش آموزش خانواده ها نیز اقدامات مناسبی انجام شده است.

برازش عنوان داشت: در راستای طرح "هجرت" و آموزش مناسب، ۸۰ روحانی طی چند مرحله تحت آموزش قرار گرفته اند و امروز تعداد روحانیون طرح "هجرت" به ۱۲۰ روحانی گرفته است.

وی افزود: در حوزه آموزش ۳۰ نفر از روحانیون "مستقر" نیز هدفگذاری هایی انجام شد و تعداد این روحانیون به ۷۵ نفر رسیده است که اقدامات مناسبی در حوزه آموزش آنها انجام شده است.

برازش از برگزاری ۱۶۰۰ گفتمان دینی در سطح مناطق مختلف استان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با هدفگذاری مناسب در مناطق مختلف استان اجرایی شد.

کد مطلب 4207873

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