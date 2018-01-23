عدالت آموزشی از اهداف نظام اسلامی و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در آیین افتتاح ۴ مدرسه بنیاد برکت در هرمزگان و آغازعملیات اجرایی شصتمین مدرسه این بنیاد در هرمزگان افزود: دولت برای تحقق این هدف نیاز به همراهی دارد و به تنهایی با توجه به محدودیت ها نمی تواند به سرعت این هدف را محقق کند.

وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون کارهای زیادی شده و اگر اشکالی در جایی می بینیم بسیار متاثر می شویم و نقد می کنیم. نقد و بیان اشکال ها هیچ اشکالی ندارد ولی نباید کارهای انجام شده را فراموش کرد.

همتی با بیان اینکه اگر مدرسه ای در زمان انقلاب ساخته ایم مستهلک شده و باید نوسازی شود، خاطر نشان کرد: خیران و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به کمک دولت ها برای رفع محرومیت به خصوص مدرسه سازی به کمک دولت امده اند و کارهای بزرگی انجام داده اند.

وی بیان داشت: بنیاد برکت ۵۹ مدرسه در استان ساخته است و امروز احداث شصتمین مدرسه را در قشم اغاز می کند. علاوه بر این مدرسه ۱۵ کلاسه ۳ مدرسه در شهرستان میناب همزمان بهره برداری می شود.

استاندارهرمزگان یاد آور شد: از معلمان و دانش اموزان انتظارمی رود بهترین استفاده را کرده از فضا داشته و به جهاد علمی بپردازند.

همتی خاطر نشان کرد: علم و دانش ثروت اینده است و معلم ها و دانش آموزان باید برای داشتن ایرانی با صلابت و پیشرو و پیشرفته برای ارتقاء علمی خود تلاش کنند.