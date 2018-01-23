۱۱ پروانه استاندارد محصولات شن و ماسه فارس تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس مرتضی رهنما، گفت: محصولات مصالح ساختمانی بویژه سنگدانه ( شن وماسه) بدلیل تاثیر مستقیم در استحکام و ایمنی ساختمانها مشمول استاندارد اجباری است.

وی تصریح کرد: طی چند سال گذشته با هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط و تصمیمات شورای فنی استانداری اقدامات اساسی در زمینه استاندارد سازی محصولات ساختمانی در استان فارس صورت پذیرفته است.

مدیرکل استاندارد فارس تاکید کرد: در سه سال گذشته تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد در زمینه مصالح ساختمانی به ۲ برابر افزایش یافته است.

رهنما مهمترین محصولات تولیدی دارای علامت استاندارد فارس را بتن آماده، شن و ماسه ، فوم پلی استایرن ذکر نمود و افزود: برای دریافت پروانه استاندارد ، یک واحد تولیدی بایستی دارای یک خط تولید مناست ، آ‍زمایشگاه مناسب ، مسئول کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده و مجوزه های قانونی باشد.

مدیر کل استاندارد فارس ادامه داد: واحدهای تولیدی که موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استانداردگردند دائما مورد بازرسی و نظارت کارشناسان استاندارد قرار گرفته و از محصولات تولیدی آنها بصورت تصادفی نمونه برداری و آزمون های لازم روی آنها صورت می پذیرد ودر صورتیکه نتایج آزمون مردود و مغایر با استاندارد باشد بسته به درجه انحراف به واحد تولیدی تذکر ، اخطار و یا پروانه استاندارد تعلیق می گردد.

رهنما از تعلیق ۱۱ پروانه استاندارد در سطح استان فارس در زمینه شن و ماسه بدلیل مغایرت کیفیت محصولات تولیدی با استاندارد مربوطه درهفته جاری خبر داد و گفت : واحدهای تولیدی مذکور مکلفند اقدامات اساسی درجهت رفع نقص و رفع تعلیق پروانه محصولات تولیدی خود انجام و نتیجه را جهت رفع تعلیق به اداره کل استاندارد اعلام نمایند.

مدیر کل استاندارد از ارسال لیست واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی دارای علامت استاندارد بصورت ماهیانه به دفتر فنی استانداری ، سازمان نظام مهندسی ، راه و شهر سازی ، شهرداری وسایر دستگاهها و سازمان های دخیل در امر ساخت و ساز خبر داد و گفت: لیست این تولید کنندگان با آدرس دقیق روی سامانه اداره کل استاندارد فارس به نشانی www.farsstandard.ir قرار گرفته است.