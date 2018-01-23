گرانترین تابلوی سهراب سپهری بر دیوار خیابان ولیعصر نقش بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، تابلوی «تنه درختان» سهراب سپهری در چهارمین حراج تهران به قیمت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رسید و همین امر سهراب سپهری را به گران‌قیمت‌ترین هنرمند ایرانی تبدیل کرده و حال نسخه ای از این اثر در خیابان ولیعصر(عج) و حوالی پارک ساعی روی دیوار نصب شده است.

علی داوطلب هنرمند نقاش که نسخه ای از این اثر را روی دیوار نقاشی کرده است، درباره کار «تنه درختان» گفت: از آنجایی که کار سهراب سپهری اثری کاملا شناخته شده است لذا دقت نظر بالایی را می طلبید از سوی دیگر بزرگ شدن این نقاشی آن هم در ابعاد ساختمان کمی دشواری داشت که خوشبختانه با صرف زمان بیشتر رفع شد.

وی افزود: کار روی نمای آجری به اجرا درآمده است به همین دلیل نیازمند زمان لازم برای زیرساخت بود و سپس کار به صورت رنگ آکرلیک به تصویر در آمد.

داوطلب عنوان کرد: نزدیک یک ماه زمان برای اجرای این اثر معروف سهراب سپهری در ابعاد ۱۴ در ۲۰ متر وقت صرف شد.

این نقاش اظهار کرد: اثر سهراب سپهری در ساختمانی اجرا شد که به لحاظ رنگ و نحوه اجرا با آن هارمونی داشت لذا فکر می کنم می تواند اثری آرامش بخش به دنبال داشته باشد.

وی در پایان گفت: حین اجرای کار بارها دیدم که مردم ساعت ها می ایستند و کار را تماشا می کنند، این مساله برای من بسیار خوشایند بود زیرا این تشویق ها نشان دهنده اهمیت هنر برای مردم است.