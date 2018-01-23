حضرت زینب(س)، بهترین الگوی زنان در سبک زندگی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد داداش زاده پیش از ظهر سه شنبه در مراسم جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) اظهارداشت: حضرت زینب کبری (س) الگویی ارزنده و شایسته برای آحاد مردم است و در انقلاب اسلامی ایران زنان ایران اسلامی با الگو گیری از این بانوی نمونه در تمام مشکلات صبرکردند و به پیروزی رسیدند.

وی بصیرت، اطاعت از ولایت، تکلیف پذیری و صبر، ایثار وفداکاری را از مهم ‌ترین ویژگی‌ها و خصائص حضرت زینب کبری (س) دانست و افزود: درس گرفتن از شجاعت، شهامت، ولایت مداری، عفت و تقوای حضرت زینب (س) یک ضرورت در تمام اعصار است.

حجت الاسلام داداش زاده ضمن تبریک نامگذاری این روز به عنوان روز پرستار به همه کسانی که در این مسیر فعالیت می کنند گفت: امیدواریم پرستاران بتوانند سیره ی و شخصیت این بانوی بزرگ جهان اسلام را الگو و سرمشق خود قرار دهند و نقش خود را در این مسیر ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: حضرت زینب(س) پیام‌آور صبر، علم و حدیث بود که برای همه عصر و زمان الگویی برای معرفی دین و رونمایی از چهره باطل و وفاداری به امام زمانش محسوب می‌شود.

حجت الاسلام دادش زاده افزود: حضرت زینب(س) همواره همراه امام بود و همچنین اذن همسر خود را برای یاری و همراهی امام حسین(ع) دریافت کرد بنابراین این وفاداری زینب(س) به امام خود برای همه زنان عالم درس تمام عیار است.