ضرورت تاسیس مجتمع قضایی مبارزه با مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر هوشنگ بازوند در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید بر لزوم پیشگیری از رواج سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان گفت: ضرورت دارد که دستگاه های ذیربط با پایش مراکز آموزشی شهر کرمانشاه به آمار درستی از سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان شهر کرمانشاه دست پیدا کنند.

وی با اشاره به مشاهده واقعیات جامعه از سوی دستگاه های ذیربط اظهار داشت: با دادن امید به جامعه هست که می توان جوانان را نسبت به آینده امیدوار کرد و آنها را از خطرات موجود در جامعه به ویژه در خصوص مصرف اعتیاد آگاه ساخت.

ایشان تاکید کرد: آنچه از نام این شورا بر می آید به مفهوم انسجام فکری اعضای این شورا در راستای حل سریعتر و بهتر مشکلات می باشد زیرا جزیره ای عمل کردن اعضا باعث دور شدن شورا از ماموریت خود می شود.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور به ریاست رییس جمهور از ضرورت ذینفع شدن استان ها از این مصوبات به منظور ایجاد انگیزه و توان بیشتر برای مبارزه گسترده تر با مواد مخدر تاکید کرد.

مهندس بازوند آسیب های اجتماعی را از چالش های جدی پیش روی دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دانست.

این مقام عالی استان به مطالبه عمومی مردم جهت جمع آوری معتادین متجاهر به ویژه با توجه به پتانسیل های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد تاسیس مجتمع قضایی مبارزه با مواد مخدر در استان راهکاری مناسب در پیشبرد فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مواد مخدر است.

استاندار کرمانشاه در پایان به نقش خانواده و نهادهای فرهنگی با آگاه سازی جهت کاهش و عدم گرایش به مصرف مواد مخدر با تبیین مضرات و خطرات ناشی از سوء مصرف این پدیده شوم در جامعه و همچنین لزوم توجه به اجرای برنامه های فرهنگی پیشگیرانه تاکید کرد.