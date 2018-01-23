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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

فرمانده انتظامی رزن عنوان کرد:

دستگیری ۵ جاعل و کلاهبردار در شهرستان رزن

دستگیری ۵ جاعل و کلاهبردار در شهرستان رزن

رزن - فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری ۵ جاعل و کلاهبردار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقرسلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درپی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری و جعل به پلیس آگاهی شهرستان رزن مراتب در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات پلیسی، ۴ فقره پرونده کلاهبرداری کشف و ۴نفر کلاهبردار در این خصوص دستگیر شدند.

سرهنگ محمد باقرسلگی بیان کرد: تلاش ماموران در تحقیقات پرونده های جعل نیز منجر به کشف ۸ فقره جعل اسناد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: دراین خصوص ۵ نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد و گفت: درپی شکایت ۲ نفر مبنی بر سرقت از باغ ها و یک واحد مرغداری، با انجام شگردهای پلیسی، ۲ نفر سارق در این خصوص شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ سلگی در ادامه اظهار داشت: با بازجویی های فنی و تخصصی صورت گرفته، هر ۲ سارق به جرم خود اعتراف و حاضر به جبران خسارت و رد اموال مسروقه به مالباختگان شدند.

سرهنگ محمد باقرسلگی گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4207933

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