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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

آیت الله نوری همدانی:

دشمنان قدرت‌های مادی خود را برای ضربه به اسلام به کار گرفته‌اند

دشمنان قدرت‌های مادی خود را برای ضربه به اسلام به کار گرفته‌اند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: دشمنان اسلام، صهیونیست‌ها و مستکبران تمام قدرت‌های مادی خود را به کار بسته‌اند تا به اسلام ضربه بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار تعدادی از همسران جانبازان بالای ۷۰ درصد که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: در این انقلاب همان طور که مردان جایگاه دارند بانوان نیز جایگاه بالایی دارند که از مردان کمتر نیست.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی استکبار را به همگان شناساند و روح استکبارستیزی را زنده کرد.

استاد سطوح عالی با بیان این که انقلاب ما دینی، مذهبی و معنوی است، خطاب به همسران جانبازان گفت: هر قدم، کار و فکر شما عبادت است زیرا همه آن در راه انقلاب است و شما در جبهه خدمت به انقلاب قدم برداشته‌اید.

وی با اشاره به چهار نایب خاص امام زمان(عج) ابراز داشت: در گذشته مردم با امامان ارتباط داشتند زیرا همواره ما نیاز به پناهگاه داریم. حوادثی پیش می‌آید که به راهنما و رهبری احتیاج داریم تا جهت حرکت را به ما نشان دهند.

ولی فقیه نایب امام زمان(عج) است

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: امروز ولی فقیه در این جایگاه بزرگ قرار دارد زیرا ما در زمان غیبت قرار داریم و امام معصوم حاضر نیست.

وی افزود: تمام دشمنان اسلام و صهیونیست‌ها و مستکبران همواره سعی دارند پیشرفت کنند و به اسلام ضربه بزنند. آنان تمام قدرت‌های مادی خود را به کار بسته‌اند اما ما مقابله می‌کنیم.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: جبهه حق، اسلام و مقاومت روز به روز قوی‌تر می‌شود تا امام زمان(عج) ظهور کند. هنگامی که حضرت مهدی(عج) ظهور کنند جهاد می‌کنند و زمانی که ما بیدارتر و هوشیارتر شویم و برای جهاد آماده شویم زمینه ظهور فراهم می‌شود.

وی در ادامه با بیان این که حضرت زینب(س) قهرمان پیام رسانی و اسارت هستند، افزود: همواره ما از این بانوی بزرگ بردباری و ایستادگی در برابر دشمن را آموخته‌ایم.

بردباری همسران جانبازان خدمت به اسلام و انقلاب است

همچنین در ابتدای این دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در سخنان کوتاهی اظهار کرد: همسران جانبازان با حلم و بردباری بیش از ۳۵ سال است که به این جانبازان خدمت می‌کنند و این همان خدمت به اسلام و انقلاب است.

سید جواد هاشمی افزود: این بانوان همواره عنوان کرده‌اند که از توطئه‌ها و تهدیدهای دشمن باکی ندارند.

گفتنی است امروز سه‌شنبه ۲۹۵ نفر از همسران جانبازان بالای ۷۰ درصد سراسر کشور و جانبازان شهید همزمان با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها با آیت الله نوری همدانی دیدار کردند.

کد مطلب 4207935

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