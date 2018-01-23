به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار تعدادی از همسران جانبازان بالای ۷۰ درصد که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: در این انقلاب همان طور که مردان جایگاه دارند بانوان نیز جایگاه بالایی دارند که از مردان کمتر نیست.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی استکبار را به همگان شناساند و روح استکبارستیزی را زنده کرد.

استاد سطوح عالی با بیان این که انقلاب ما دینی، مذهبی و معنوی است، خطاب به همسران جانبازان گفت: هر قدم، کار و فکر شما عبادت است زیرا همه آن در راه انقلاب است و شما در جبهه خدمت به انقلاب قدم برداشته‌اید.

وی با اشاره به چهار نایب خاص امام زمان(عج) ابراز داشت: در گذشته مردم با امامان ارتباط داشتند زیرا همواره ما نیاز به پناهگاه داریم. حوادثی پیش می‌آید که به راهنما و رهبری احتیاج داریم تا جهت حرکت را به ما نشان دهند.

ولی فقیه نایب امام زمان(عج) است

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: امروز ولی فقیه در این جایگاه بزرگ قرار دارد زیرا ما در زمان غیبت قرار داریم و امام معصوم حاضر نیست.

وی افزود: تمام دشمنان اسلام و صهیونیست‌ها و مستکبران همواره سعی دارند پیشرفت کنند و به اسلام ضربه بزنند. آنان تمام قدرت‌های مادی خود را به کار بسته‌اند اما ما مقابله می‌کنیم.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: جبهه حق، اسلام و مقاومت روز به روز قوی‌تر می‌شود تا امام زمان(عج) ظهور کند. هنگامی که حضرت مهدی(عج) ظهور کنند جهاد می‌کنند و زمانی که ما بیدارتر و هوشیارتر شویم و برای جهاد آماده شویم زمینه ظهور فراهم می‌شود.

وی در ادامه با بیان این که حضرت زینب(س) قهرمان پیام رسانی و اسارت هستند، افزود: همواره ما از این بانوی بزرگ بردباری و ایستادگی در برابر دشمن را آموخته‌ایم.

بردباری همسران جانبازان خدمت به اسلام و انقلاب است

همچنین در ابتدای این دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در سخنان کوتاهی اظهار کرد: همسران جانبازان با حلم و بردباری بیش از ۳۵ سال است که به این جانبازان خدمت می‌کنند و این همان خدمت به اسلام و انقلاب است.

سید جواد هاشمی افزود: این بانوان همواره عنوان کرده‌اند که از توطئه‌ها و تهدیدهای دشمن باکی ندارند.

گفتنی است امروز سه‌شنبه ۲۹۵ نفر از همسران جانبازان بالای ۷۰ درصد سراسر کشور و جانبازان شهید همزمان با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها با آیت الله نوری همدانی دیدار کردند.