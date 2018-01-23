نگاه به توسعه هرمز آینده نگرانه وهمراه با حل مشکل معیشت مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه اجرایی توسعه و پیشرفت پایدار جزیره‌ هرمز که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: در توسعه هرمز باید نگاه آینده نگرانه باشد و برنامه ریزی های کوتاه مدت جوابگوی حل مشکلات این جزیره نیست. حضور ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در جزیره هرمز می تواند نقش موثری در رونق جزایر داشته باشد.

وی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نقش بسزایی در رفع محرومیت در مناطق محروم کشور داشته است، عنوان کرد: جزیره هرمز ظرفیت های خوبی در حوزه گردشگری دارد که باید گردشگری سبز در این جزیره توسعه یابد. در کنار این توسعه باید حل مشکل معیشت مردم ساکن در این جزیره هم باید مورد توجه جدی تصمیم گیران قرار بگیرد.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه نگذاریم که جزیره هرمز به سرنوشت کیش و قشم تبدیل نشود، اظهارداشت: جزایر کیش و قشم به بازار بنجل فروشی چین تبدیل شده است و امروز هم در جذب گردشگر به مشکل خورده است و بازارها رو به تعطیلی است. در جزیره هرمز نگاه باید به گردشگری و رونق اقتصادی با توجه به ظرفیت های موجود در جزیره باشد تا در آینده سرنوشت کیش و قشم گریبانگیر هرمز نشود.

وی افزود: اگر گردشگری هرمز رونق پیدا کند در کنار آنکه مشکل اشتغال مردم این جزیره حل خواهد شد می تواند در اشتغال نیروهای خارج از این جزیره هم تاثیرگذار باشد.