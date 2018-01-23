زنگ انقلاب با حضور وزیر آموزش و پرورش در قزوین نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی در جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تلاش شده برنامه های این اداره کل درایام دهه فجر متناسب با ایام فاطمیه باشد.

وی افزود: برپایی اردوی دانش اموزی، بازدید از موزه عبرت و حسینیه امام(ره)، برگزاری مسابقات قرآنی، نشریه دیواری، نشست های سیاسی، اجتماعی برای نسل جوان و روشنگری از دستاوردها، حضور در نماز جمعه، نواختن زنگ انقلاب در تمام مدارس با حضور وزیر آموزش و پرورش در دهه فجر پیش بینی شده است.

۴۰ برنامه شاخص در آموزش و پرورش اجرا می شود

وی افزود: پروژه های خوبی با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر افتتاح می شود و در کنار آن، دعوت از پیشکسوتان برای بیان دستاوردها و برپایی نمایشگاه دستاورد انقلاب و ۴۰ اقدام شاخص به مناسبت سالگرد انقلاب و همایش دو هزار نفری دانش آموزان از مهمترین برنامه های این ایام است.

اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم در این جلسه اظهارداشت: هنر، رساترین ابزار برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: جشنواره فیلم فجر در استان در دهه فجر برگزار خواهد شد و از رسانه های انتظار داریم نسبت به پوشش مناسب آن اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: از این فرصت باید استفاده شود تا با اثار هنری بخشی از دستاوردها را بازگو کنیم که در این میان برپایی نمایشگاه تجسمی فجر در سرای سعدالسلطنه، جشنواره موسبقی فجر، انعکاس دستاوردهای فرهنگی در برنامه «گوهر تابان» در رسانه ملی پیس بینی شده است.