سرانه فضای سبز دماوند ۳۶.۵ مترمربع به ازای هر نفر است

عباس صفری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام سرانه فضای سبز در دماوند که ۳۶.۵ متر مربع به ازای هر نفر می باشد اظهار داشت: ایجاد فضای سبز در دماوند برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و از آن به عنوان یکی از مبانی حقوق شهروندی نام برده می شود و علاوه بر شادابی که به حوزه شهر می دهد و روحیه شهروندان را تلطیف می کند سبب می شود عملکرد قویتری را نیز می توانیم نسبت به سایر عملکردها در حوزه شهر تعریف کنیم.

صفری افزود: ما باید بر حسب طرح تفصیلی و جامع به ازای هر نفر ۲۵ متر مربع فضا سبز داشته باشیم اما بر اساس آماری که سال جاری استانداری اعلام کرده است این عدد به ۳۶.۵ متر مربع به ازای هر نفر افزایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: باتوجه به اینکه دماوند یکی از ۱۴ شهر نمونه از لحاظ گردشگری است ما در صدد هستیم که این فضا را به فضای قویتر و بهتری از لحاظ فضای سبز تبدیل کنیم تا شهروندان بتوانند به نحو احسن از این فضا بهره مند شوند.

شهردار دماوند با اشاره به زباله های رها شده در فضای سبز گفت: در اکثر پارک ها و فضاهای سبز سطل های زباله قرار داده شده است و از شهروندان نیز تقاضا کرده ایم که زباله های خود را درون سطل های زباله بریزند اما در این زمینه نیاز به اطلاع رسانی و انجام کارهای فرهنگی بیشتری داریم که انجام بگیرد تا فضای شهری کمتر آلوده شود.

صفوی در ادامه با اشاره به تشکیل شرکت نخاله پسماندی در شهرستان دماوند گفت: با استفاده از شرکت نخاله پسماندی که در شهر تشکیل شده است کلاس هایی به منظور فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ چگونگی جمع آوری زباله را از مدارس و مساجد شروع کرده ایم و در صدد هستیم به سایر حوزه های مسکونی نیز انتقال دهیم تا بتوانیم قدم خوبی را در این زمینه برداریم.

وی اظهار داشت: در سال گذشته جمع اوری سگ های ولگرد ماهیانه تعداد ۳۰۰ قلاده بوده است اما الان هفته ای ۱۵۰ قلاده جمع آوری می شوند که در پایان ماه عدد قابل توجهی رادر بر می گیرد و ۵۰۰ قلاده جمع آوری می شود و با توجه به پیگیری انجمن حفظ حقوق حیوانات وجود دارد و تاکید داشته اند که برخورد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد مکان مناسبی را در این زمینه در نظر گرفته ایم که با استفاده از روش های علمی ای سگ ها واکسینه و عقیم سازی شوند و از زاد و ولد بیش از حد این سگ های ولگرد در سطح شهر جلوگیری کنیم.

شهردار دماند در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز در حوزه قلعه سنگی گفت: حوزه قلعه سنگی بسته است و تعداد ساخت و ساز های غیر مجاز در ان محدود است و باتوجه به اینکه قسمتی از قلعه سنگی در محدوده بلوار شورا قرار دارد و قصد تعریض ان جا را هم داریم با جلساتی که با حوزه مسکن و شهرسازی و قوه قضاییه داشته ایم لازم بود که این ها را سامان دهی کنیم و با توجه اینکه مسکن مهر برای افراد و اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده بود از حوزه های اجتماعی تقاضا کرده ایم که در این امر ما را یاری کنند که بتوانیم این منطقه را سامان دهی کنیم و به عنوان یک فضای عاری از ساخت و ساز های ناهمگون داشته باشیم.

صفری در خصوص دفن غیر مجاز یک جسد در حوزه قلعه سنگی گفت: در این زمینه مراتب به دادستانی گزارش شده است و مراتب قانونی انجام خواهد شد.

شهردار دماوند در خصوص پروژه های قابل افتتاح در ایام الله دهه فجر گفت: بسیاری از پروژه ها در این ایام به مرحله اتمام و افتتاح می رسند و از جمله پروژه های خدمات رسانی پروژه ای است که درانتهای بلوار بعثت می باشد که در این راستا پمپ گازوئیل و تعداد نازل های خوب ساخته شده است و قابل افتتاح است و برای این پروژه ۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی در پایان دیگر پروژه های قابل افتتاح ایام دهه فجر را ترمینال فاز اول دانست و گفت: این پروژه آماده بهره برداری است، پروژه ضلع غربی مسجد جامع نیز تکمیل شده، همچنین پل محله قاضی تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته و در حال استفاده است، آتش نشانی مشا تکمیل شده و فقط بحث تاسیسات و اب و برق و گاز مانده که افتتاح می شود و بسیاری از پروژه ها که در منطقه محک انجام شده اند و بحث زهکشی اب های سطحی که به نتیجه رسیده اند و در مجموع نزدیک به ۱۰ پروژه با ۱۲ میلیارد تومان افتتاح می شود.