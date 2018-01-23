دلار کانادا پیش از مذاکرات نفتا رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با نزدیک شدن به از سرگیری مذاکرات مجدد نفتا و تمرکز سرمایهگذاران بر دادههایی که نشان میدهد تجارت عمدهفروشی کانادا افزایش یافته است، دلار کانادا در برابر همتای آمریکایی خود رشد کرد.
در ماه نوامبر تجارت عمدهفروشی کانادا برای دومین ماه متوالی رشد کرد. طبق دادههای آمار کانادا این بخش با رشد ۰.۷ درصدی روبرو شد که از رشد ۱ درصدیای که اقتصاددانان پیشبینی کمتر بود.
قرار است دور ششم و ماقبل آخر مذاکرات اصلاح قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، بین کانادا، مکزیک و ایالات متحده، در مونترئال از سهشنبه تا دوشنبه بعدی برگزار شود.
دلار کانادا در نرخ ۱.۲۴۵۳ دلار کانادا در برابر هر دلار آمریکا، یا ۸۰.۳۰ سنت آمریکا در برابر هر دلار کانادا معامله شد که ۰.۳ درصد نسبت به نرخ بسته شده قبلی تقویت شده است.
دادههای کمیسیون اوراق کالاهای آمریکا و محاسبات رویترز روز جمعه نشان داده بود که برای دومین هفته متوالی، دلار کانادا رو به رشد باشد.
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