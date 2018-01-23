مردم را باید به آینده و نظام امیدوار کنیم/در شیپور ناامیدی ندمید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر در آئین امضای تفاهم نامه توسعه و پیشرفت پایدار جزیره هرمز که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: در ستاد اجرایی فرمان امام مطابق بودن طرح ها با اقتصاد مقاومتی، رفع محرومیت و بهره گیری از ظرفیت مردم به عنوان چارچوب اصلی است. کمیته ستاد توسعه و پیشرفت جزیره هرمز مردم را محوریت کارها قرار بدهند.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران کارهای سنگین و خوبی انجام شده است، اظهارداشت: متاسفانه خودمان با رقابت های سیاسی و جناحی سیستم را داریم فلج می کنیم، هیچ کاری نباید اولویتش از ساماندهی اشتغال بالاتر باشد. با بهره گیری از مردم باید ظرفیت های اشتغال را در کشور ایجاد کنیم.

مخبر عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور دمیدن در شیپور ناامیدی است و برای آنکه جریان سیاسی مقابل را تخریب کنیم دست به ناامیدی مردم می زنیم و مردم را نسبت به حاکمیت و نظام مایوس کرده ایم. با رفتارهای غیرمنطقی و ناامید کردن مردم برای تخریب رقیب سیاسی به نظام و ملت به نوعی خیانت کرده است. باید این امیدواری را با کار و اشتغال ایجاد کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم نظام و دولتها در ایجاد اشتغال ۶ میلیون نفر مانده است نادرست است، بلکه سیاست ها و برنامه ریزی های نادرست باعث شده برخی از پروژه ها روی زمین بماند و شاهد عدم تحقق وعده ها باشیم. زمانیکه صنایع فولادی و صنایعی که نیاز به آب دارد را در کویر و مناطق کم آب احداث می کنیم و برای انتقال آب از دریا به این پروژه ها میلیاردها تومان هزینه می شود. همین سیاست های اشتباه موجب عدم تحقق وعده ها می شود.

وی با اظهار اینکه توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ۸۴ هزار میلیارد ریال در قالب ۲۵ هزار و ۵۰۰ پروژه در ۳۱ استان کشور سرمایه گذاری شده است، افزود: جزیره هرمز به دلیل ویژگی هایش یک استثنا است. می شود از این ویژگی ها و ظرفیت ها در راستای رفع محرومیت جزیره و ایجاد اشتغال بهره گرفت.