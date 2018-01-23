به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌منظور اعلام برنامه‌های فرهنگی دهه فجر اظهار کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل اتحاد و یکپارچگی مردم ایران با رهبری‌های امام خمینی (ره) بود و امروز این کشور امیدی برای ملت‌های گرفتار است تا آنان را از یوغ بردگی و ظلم نجات دهد.

حجت‌الاسلام خادمی افزود: انقلاب اسلامی ایران تاکنون در میدان‌های مختلف سربلند و پیروز بوده اما به برخی از اهداف خود نرسیده و گرفتار مشکلات عدیده‌ای است.

وی تصریح کرد: زمانی شاهد رفع مشکلات خواهیم بود که دستگاه‌های اجرایی حاکمیت دینی، مسیر اجرایی خود را درست طی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اضافه کرد: برای نتیجه گرفتن فعالیت فرهنگی ضرورت دارد انتظارات مردم را که برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حقوق آحاد ملت است، رعایت شود.

حجت‌الاسلام خادمی بیان کرد: منشأ برخی از آسیب‌های جامعه به علت تجمل‌گرایی و زیادی خواهی است.

وی بر آسیب زدایی مشکلات جامعه تأکید کرد و افزود: قطعاً تمامی مشکلات به‌طور ۱۰۰ درصد برطرف نخواهد شد، اما نباید اجازه داد در جامعه اسلامی مفاسد و رویکردهای خاص به سمت زیادی خواهی و زیادی خواری روی آورد.

وی در ادامه بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دست جهان خواران را از این سرزمین کوتاه کرد، گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی کوتاه کردن دست نظام سلطه‌گر از ظلم بر ملت مظلوم و بی‌دفاع است.

برگزاری ۵۵۲ برنامه فرهنگی در دهه فجر

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بابیان اینکه در ایام دهه فجر امسال ۵۵۲ برنامه فرهنگی توسط این سازمان در استان برگزار می‌شود، بیان کرد: بخش عمده برنامه‌ها با همکاری دیگر نهاد برنامه‌ریزی و برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام خادمی برگزاری کارگاه آموزشی مبلغان و بانوان فرهیخته، نشست آموزشی اساتید گفتمان دینی، همایش تخصصی حافظان قرآن، تجلیل از فعالان فرهنگی، گردهمایی آموزشی و توجیهی مداحان و هیئت مذهبی با عنوان خطر جریان‌های تکفیری و برگزاری محافل انس با قرآن کریم را ازجمله برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ایام‌الله دهه فجر اعلام کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: طی این ایام هشت گفتمان دینی و بصیرتی با حضور مبلغان خارجی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه استان و همچنین نشست بصیرتی طلاب و اساتید شیعه و سنی در راز و جرگلان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: طی ایام دهه فجر تعدادی مبلغ به مناطق روستایی و حواشی شهر به‌منظور تبیین دستاوردهای انقلاب اعزام می‌شوند.

حجت‌الاسلام خادمی اظهار کرد: همچنین به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع دغدغه‌های فکری مردم حاشیه شهر بیش از ۲۰۰ عالم روحانی اعزام می‌شوند.