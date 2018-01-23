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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان:

۶ نفر حین حفاری غیرمجاز در جورقان دستگیر شدند

۶ نفر حین حفاری غیرمجاز در جورقان دستگیر شدند

همدان - فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان گفت: ۶ نفر حین حفاری غیرمجاز در جورقان دستگیر شدند

محمدرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۶ نفر حین حفاری غیرمجاز در جورقان دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان اظهار داشت: اول بهمن ماه سال جاری در پیگیری گزارش واصله از معاونت میراث فرهنگی استان همدان مبنی بر حفاری در یکی از تپه های تاریخی شهر جورقان، تیم عملیاتی یگان حفاظت با هماهنگی کلانتری جورقان به محل اعزام شد.

وی گفت: پس از بررسی و تحلیل عملیاتی نسبت به برقراری کمین مشترک با نیروی انتظامی اقدام شد.

عزیزی گفت: حدود ساعت ۲۳ پس از ساعتها رصد و مراقبت محل، عوامل موفق به دستگیری ۶ نفر حین حفاری غیرمجاز شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان یادآور شد: از حفاران علاوه بر آلات و ادوات حفاری و قطب نما دو عدد قمه نیز کشف شده است.

کد مطلب 4208000

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