دوره آموزشی کاربرد علوم و تکنولوژی در کاهش سوانح برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی تربیت مربی طرح بکارگیری علوم، تکنولوژی مهندسی در ریاضیات در کاهش سوانح و بلایا روز سه شنبه با حضور جوانان بشر دوست استان قزوین برگزار شد.

نادر میرزایی معاون جوانان در جمعیت هلال احمر استان قزوین در این دوره گفت: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بنابر تفاهم نامه همکاری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با بنیاد ایرباس و به جهت اهمیت بهره مندی از تکنولوژی و علوم و فنون در کاهش اثرات بلایا و کمک رسانی هر چه صحیح تر و به موقع در حوادث، بستر آموزشی آن را فراهم کرده است.

وی افزود: جمعیت استان قزوین نیز در همین رابطه با همراهی ۳۰ نفر از جوانان علاقمند ی که دارای رشته های مرتبط بوده اند، دوره مربی گری طرح رباتیک را برگزار کرد.

معاون جوانان استان هدف از این طرح را ارتقاء روحیه جوانان در زمینه کار گروهی، بهره گیری از علوم دربحران ها و آشنایی نوجوانان و جوانان با تکنولوژی های جدید که در حوادث می تواند موثر باشند، دانست و افزود : این گروه ۳۰ نفره پس از آموزشهای لازم به عنوان مربی در ۱۲ مدرسه حضور خواهند یافت و طی برنامه ریزی پیش بینی شده ۴۸۰ دانش آموز با علم رباتیک و تاثیر آن در امداد رسانی و کاهش آسیب ها در حوادث و بلایا آشنا خواهند شد.

این دوره آموزشی ۲ و سوم بهمن ماه در جمعیت استان قزوین برگزار شد و ادامه فعالیت این گروه در مدارس تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.